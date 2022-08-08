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Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO
Арт. О00000026751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|3.8
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- Краскораспылитель P.I.T. PSG3022-C PRO предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов на различные поверхности. Инструмент уверенно справляется с жидкостями с вязкостью до 100 DIN, что делает его универсальным.
Преимущества
- Большой бак - для долгой работы без дозаправки
- Удобная ручка - для комфортной переноски P.I.T. PSG3022-C PRO
- Не требует использования отдельного компрессора
- Справляется с ЛКМ до 100 DIN - подходит для разных жидкостей
- Небольшой вес - для деятельности без усталости оператора