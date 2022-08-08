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Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO
5.0
1
5 110 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO
Арт. О00000026751
5.0
1
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO
Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO

Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO

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5 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026751
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Вес, кг
3.8
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Краскораспылитель P.I.T. PSG3022-C PRO предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов на различные поверхности. Инструмент уверенно справляется с жидкостями с вязкостью до 100 DIN, что делает его универсальным.

    Преимущества

    • Большой бак - для долгой работы без дозаправки
    • Удобная ручка - для комфортной переноски P.I.T. PSG3022-C PRO
    • Не требует использования отдельного компрессора
    • Справляется с ЛКМ до 100 DIN - подходит для разных жидкостей
    • Небольшой вес - для деятельности без усталости оператора