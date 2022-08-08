Электрический краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO

Преимущества

Большой бак - для долгой работы без дозаправки

Удобная ручка - для комфортной переноски P.I.T. PSG3022-C PRO

Не требует использования отдельного компрессора

Справляется с ЛКМ до 100 DIN - подходит для разных жидкостей

Небольшой вес - для деятельности без усталости оператора

Краскораспылитель P.I.T. PSG3022-C PRO предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов на различные поверхности. Инструмент уверенно справляется с жидкостями с вязкостью до 100 DIN, что делает его универсальным.