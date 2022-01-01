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Электро­инструмент

Гайковерты

Найдено: 63 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гайковерты в городе Ярославль по цене от 2507 до 130340 рублей. В наличии более 63 наименований. Гайковерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Дрель Metabo BS 18
13 399 ₽
Дрель Metabo BS 18
Гайковёрт Patriot BR 210Li 1/2, напряжение аккумулятора 21 В
14 990 ₽
Гайковёрт Patriot BR 210Li 1/2, напряжение аккумулятора 21 В
Комплекте торцевых головок Jonnesway S03A8109S
17 960 ₽
Комплекте торцевых головок Jonnesway S03A8109S
Угловой пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (макс диаметр крепежа 13 мм)
4 980 ₽
Угловой пневматический гайковерт Sumake ST-5553 (макс диаметр крепежа 13 мм)
Дрель Metabo BS 14.4
21 482 ₽
Дрель Metabo BS 14.4
Угловой пневматический гайковерт Fubag RWC 105 1/2"
6 680 ₽
Угловой пневматический гайковерт Fubag RWC 105 1/2"
Гайковёрт аккумуляторный Patriot BR 180Li-1/2, емкость аккумулятора 1,5 Ач
11 990 ₽
Гайковёрт аккумуляторный Patriot BR 180Li-1/2, емкость аккумулятора 1,5 Ач
Шуруповерт Makita DDF083RFE (питание от аккумулятора)
24 990 ₽
Шуруповерт Makita DDF083RFE (питание от аккумулятора)
Беспроводной шуруповерт Milwaukee M12 FID-0 (питание от АКБ)
19 990 ₽
Беспроводной шуруповерт Milwaukee M12 FID-0 (питание от АКБ)
Бесщеточный электрогайковерт Deko DKIS20 (емкость батареи 2 Ач)
7 551 ₽
Бесщеточный электрогайковерт Deko DKIS20 (емкость батареи 2 Ач)
Шуруповерт бесщеточный DeWalt DCF601D2-QW (питание от аккумулятора)
17 760 ₽
Шуруповерт бесщеточный DeWalt DCF601D2-QW (питание от аккумулятора)
Дрель Makita DDF453RFE
16 759 ₽
Дрель Makita DDF453RFE
Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
2 920 ₽
Угловой пневматический гайковерт Fubag RW61 100107
Дрель Интерскол ДА-18ЭР
5 400 ₽
Дрель Интерскол ДА-18ЭР
Шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ (инструмент без аккумулятора)
13 552 ₽
Шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ (инструмент без аккумулятора)
Дрель Metabo PowerMaxx BS 12В
7 999 ₽
Дрель Metabo PowerMaxx BS 12В
Винтоверт Bosch GDR 10.8 - Li (питание от АКБ, макс размер крепежа 16 мм)
6 120 ₽
Винтоверт Bosch GDR 10.8 - Li (питание от АКБ, макс размер крепежа 16 мм)
Винтоверт Bosch GDR 1080-LI (питание от аккумулятора)
6 473 ₽
Винтоверт Bosch GDR 1080-LI (питание от аккумулятора)
Винтоверт аккумуляторный Bosch GDR 14.4 V (питание от аккумулятора)
11 518 ₽
Винтоверт аккумуляторный Bosch GDR 14.4 V (питание от аккумулятора)
Винтоверт Makita 6990 DWAE (инструмент + 2 аккумулятора)
10 115 ₽
Винтоверт Makita 6990 DWAE (инструмент + 2 аккумулятора)
Гайковерт DeWalt DCF 889 M2 (инструмент + аккумулятор)
31 300 ₽
Гайковерт DeWalt DCF 889 M2 (инструмент + аккумулятор)
Набор насадок под гайки и болты Jonnesway S03AD4111S
8 203 ₽
Набор насадок под гайки и болты Jonnesway S03AD4111S
Гайковёрт для сборки Bosch GDR 14.4 V-LI, напряжение аккумулятора 14.4 В
17 799 ₽
Гайковёрт для сборки Bosch GDR 14.4 V-LI, напряжение аккумулятора 14.4 В
Гайковёрт Metabo PowerImpact 12, напряжение аккумулятора 10.8 В, коробка
6 545 ₽
Гайковёрт Metabo PowerImpact 12, напряжение аккумулятора 10.8 В, коробка
Винтоверт аккумуляторный Bosch GDR 14.4 V-Li (питание от АКБ)
20 838 ₽
Винтоверт аккумуляторный Bosch GDR 14.4 V-Li (питание от АКБ)
Гайковерт Metabo PowerMaxx SSD (питание от аккумулятора)
6 905 ₽
Гайковерт Metabo PowerMaxx SSD (питание от аккумулятора)
Гайковерт Makita DTW 250 RME (инструмент + 2 аккумулятора)
20 451 ₽
Гайковерт Makita DTW 250 RME (инструмент + 2 аккумулятора)
Гайковёрт Зубр ЗГУА-18-Ли К, емкость аккумулятора 1,7 Ач
11 560 ₽
Гайковёрт Зубр ЗГУА-18-Ли К, емкость аккумулятора 1,7 Ач
Гайковёрт аккумуляторный Redverg RD-IW18V, напряжение аккумулятора 18 В
2 507 ₽
Гайковёрт аккумуляторный Redverg RD-IW18V, напряжение аккумулятора 18 В
Шуруповерт Makita DF032DWAE (инструмент + 2 аккумулятора)
14 515 ₽
Шуруповерт Makita DF032DWAE (инструмент + 2 аккумулятора)
Гайковёрт аккумуляторный Patriot BR 360UES, напряжение аккумулятора 18 В
13 499 ₽
Гайковёрт аккумуляторный Patriot BR 360UES, напряжение аккумулятора 18 В
Гайковерт Bosch GDS 250-LI (инструмент без аккумулятора)
17 999 ₽
Гайковерт Bosch GDS 250-LI (инструмент без аккумулятора)
Гайковёрт аккумуляторный Bosch GDR 18V-200 C, напряжение аккумулятора 18 В
23 190 ₽
Гайковёрт аккумуляторный Bosch GDR 18V-200 C, напряжение аккумулятора 18 В
Шуруповерт DeWalt XR DCF801D2-QW (инструмент + 2 аккумулятора)
18 883 ₽
Шуруповерт DeWalt XR DCF801D2-QW (инструмент + 2 аккумулятора)
Ручная дрель Bosch GSR 18V-28
12 960 ₽
Ручная дрель Bosch GSR 18V-28
Гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 (инструмент без аккумулятора)
22 490 ₽
Гайковерт Milwaukee M12 FIWF12-0 (инструмент без аккумулятора)
Гайковерт для авто Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL, без аккумулятора
30 990 ₽
Гайковерт для авто Milwaukee M18 FIW2F12-0X FUEL, без аккумулятора
Гайковерт DeWalt DCF901P1-QW (инструмент + аккумулятор, макс размер крепежа 22 мм)
19 788 ₽
Гайковерт DeWalt DCF901P1-QW (инструмент + аккумулятор, макс размер крепежа 22 мм)
Гайковерт Bosch GDS 250-LI (питание от аккумулятора)
32 999 ₽
Гайковерт Bosch GDS 250-LI (питание от аккумулятора)
Винтоверт Bosch GDX 18V-200 C (инструмент + 2 аккумулятора-слайдера)
41 700 ₽
Винтоверт Bosch GDX 18V-200 C (инструмент + 2 аккумулятора-слайдера)
Винтоверт под головки и биты Bosch GDX 18V-200 C (питание от аккумулятора)
22 160 ₽
Винтоверт под головки и биты Bosch GDX 18V-200 C (питание от аккумулятора)