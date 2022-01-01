Гайковерты
Найдено: 63 товара
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- 21 109 ₽29 090 ₽
- -7 981 ₽
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- 47 990 ₽59 040 ₽
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- 18 769 ₽25 890 ₽
- -7 121 ₽
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- 5 699 ₽6 740 ₽Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 100 НмУдарный инструмент: Да
- -1 041 ₽
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- 7 551 ₽8 390 ₽Аккумуляторный бесщеточный гайковерт Deko DKIS20 063-4035 (тип аккумулятора li-ion, вес 1,69 кг, электронная регулировка)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- -839 ₽
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- 7 550 ₽Аккумуляторный ударный гайковерт Zitrek Crusher 20-Li 063-4077(бесщеточный, тип аккумулятора li-ion)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 200 НмУдарный инструмент: Да
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- 8 960 ₽
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- 14 990 ₽Аккумуляторный ударный гайковерт Patriot BR 210Li 1/2 Professional 180301560 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный)Напряжение аккумулятора: 21 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
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- 11 990 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 140 НмУдарный инструмент: Да
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- 32 222 ₽32 880 ₽Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWalt DCF899N (бесщеточный, аккумулятор li-ion, размер патрона 1/2 дюйма)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- -658 ₽
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- 10 799 ₽Напряжение аккумулятора: 12 ВMax крутящий момент: 115 НмУдарный инструмент: Да
- 5 058 ₽5 620 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- -562 ₽
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- 14 590 ₽Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 320 НмУдарный инструмент: Да
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- 13 999 ₽15 990 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- -1 991 ₽
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- 6 599 ₽
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- 8 540 ₽8 990 ₽Гайковерт Kress KU270.9 (бесщеточный, 20В, инструмент без аккумулятора и ЗУ, вес 1,7 кг, подсветка рабочей зоны)Напряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 300 НмУдарный инструмент: Да
- -450 ₽
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- Нет в наличииГайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 180 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииАккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииАккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (инструмент + 2 аккумулятора, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 160 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 250 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 20 ВMax крутящий момент: 180 НмУдарный инструмент: Нет
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 350 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 447 НмУдарный инструмент: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гайковерты в городе Ярославль по цене от 2507 до 130340 рублей. В наличии более 63 наименований. Гайковерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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