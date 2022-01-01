Гайковерты применяют при ремонте, крепежных и монтажных работах. Они способны за короткое время закручивать болты в поверхность, образуя надежное резьбовое соединение. В наличии электрический сетевой и беспроводной инструмент от отечественных и зарубежных брендов, а также пневматические модели.

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