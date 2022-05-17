Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
Арт. X10193861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|91
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE высокой мощности обеспечивает отличную производительность. Смена рабочих насадок производится быстро без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать рабочий процесс. В зависимости от плотности материала, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.
Преимущества
- Защита от влаги и пыли
- Высокая мощность и производительность
- Электронная регулировка оборотов
- Полностью металлический редуктор - для долгого срока службы
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
- Отдельный переключатель режимов работы на корпусе
- Индикатор уровня заряда батареи