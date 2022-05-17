Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
    Арт. X10193861
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193861
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		91
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE высокой мощности обеспечивает отличную производительность. Смена рабочих насадок производится быстро без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать рабочий процесс. В зависимости от плотности материала, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.

        Преимущества

        • Защита от влаги и пыли
        • Высокая мощность и производительность
        • Электронная регулировка оборотов
        • Полностью металлический редуктор - для долгого срока службы
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
        • Отдельный переключатель режимов работы на корпусе
        • Индикатор уровня заряда батареи