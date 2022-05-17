Преимущества

Защита от влаги и пыли

Высокая мощность и производительность

Электронная регулировка оборотов

Полностью металлический редуктор - для долгого срока службы

Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла

Отдельный переключатель режимов работы на корпусе

Индикатор уровня заряда батареи

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF458RFE высокой мощности обеспечивает отличную производительность. Смена рабочих насадок производится быстро без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать рабочий процесс. В зависимости от плотности материала, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.