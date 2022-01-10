Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
5.0
1
24 590 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
    Арт. О00000007091
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE

      24 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007091
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      24 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ножницы по металлу Stanley "Aviation" 214568 (250 мм., правые)
      1 500 ₽
      5.0
      Ножницы по металлу Stanley "Aviation" 214568 (250 мм., правые)
      Ножницы по металлу Kraftool 2324-S (260 мм., Cr-V, прямой рез)
      1 600 ₽
      5.0
      Ножницы по металлу Kraftool 2324-S (260 мм., Cr-V, прямой рез)
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      340 ₽
      5.0
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Фонарь Era PA-601
      2 300 ₽
      5.0
      Фонарь Era PA-601
      Профессиональный лазерный дальномер Bosch GLM 40 Professional 0.601.072.900 (погрешность 1,5 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Профессиональный лазерный дальномер Bosch GLM 40 Professional 0.601.072.900 (погрешность 1,5 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Для качественной и безопасной работы в местах с недостаточным общим освещением предусмотрена встроенная подсветка.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Редуктор с металлическими шестернемя - для прочности и износостойкости инструмента
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка с функцией послесвечения
        • Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Makita DDF485RFE