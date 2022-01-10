Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Для качественной и безопасной работы в местах с недостаточным общим освещением предусмотрена встроенная подсветка.

Преимущества