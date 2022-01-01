Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шуруповерты

Сетевые шуруповерты

Найдено: 81 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сетевые шуруповерты в городе Ярославль по цене от 699 до 28680 рублей. В наличии более 81 наименования. Сетевые шуруповерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Дрель PATRIOT FD420
2 890 ₽
Дрель PATRIOT FD420
Дрель ЭНКОР ДЭ-380ЭР/10
2 050 ₽
Дрель ЭНКОР ДЭ-380ЭР/10
Шуруповерт Sturm ID2145PT "Проф"
3 950 ₽
Шуруповерт Sturm ID2145PT "Проф"
Шуруповерт Ресанта СШ-550-2 75/16/1
2 691 ₽
Шуруповерт Ресанта СШ-550-2 75/16/1
Шуруповерт Makita TD0100
7 410 ₽
Шуруповерт Makita TD0100
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
3 890 ₽
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 К
Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
2 890 ₽
Шуруповерт сетевой Ставр ШС-800
Дрель DeWalt DWD112S, 701 вт.
7 390 ₽
Дрель DeWalt DWD112S, 701 вт.
Дрель ударная Makita HP 1641 FK
8 909 ₽
Дрель ударная Makita HP 1641 FK
Шуруповерт Зубр ДШ-М3-500-2
3 690 ₽
Шуруповерт Зубр ДШ-М3-500-2
Шуруповерт Patriot FS 301 The One
2 299 ₽
Шуруповерт Patriot FS 301 The One
Дрель Makita 6413, 450 вт.
5 850 ₽
Дрель Makita 6413, 450 вт.
Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 вт.
8 150 ₽
Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 вт.
Дрель Makita DP 4010, 720 вт.
10 960 ₽
Дрель Makita DP 4010, 720 вт.
Шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2C
2 210 ₽
Шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2C
Шуруповерт Kolner KED 240V
1 550 ₽
Шуруповерт Kolner KED 240V
Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
1 690 ₽
Дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
Дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
2 187 ₽
Дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
2 278 ₽
Сетевой шуруповерт Спец БШЭ-400M, 400 Вт
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
3 690 ₽
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
3 445 ₽
Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
5 999 ₽
Шуруповерт электрический Makita DF0300 + ручная отвертка D-58833 с битой
Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
2 630 ₽
Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
Шуруповерт Вихрь СШ-550/2
2 390 ₽
Шуруповерт Вихрь СШ-550/2