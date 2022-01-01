Сетевые шуруповерты
Найдено: 81 товар
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- 4 990 ₽6 990 ₽Крутящий момент: 56Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 28Вес, кг: 1.2
- -2 000 ₽
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- 7 910 ₽10 550 ₽Крутящий момент: 100Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 0.99
- -2 640 ₽
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- 5 499 ₽7 590 ₽Крутящий момент: 56Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 28Вес, кг: 1.3
- -2 091 ₽
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- 3 250 ₽Крутящий момент: 45Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.6
- 3 690 ₽Крутящий момент: 45Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 25Вес, кг: 1.6
- Персональная скидка
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- 3 080 ₽4 190 ₽Крутящий момент: 35Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 25Вес, кг: 1.4
- -1 110 ₽
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- 1 650 ₽1 690 ₽Крутящий момент: 19Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 1Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.4
- -40 ₽
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- 8 130 ₽13 290 ₽Крутящий момент: 25Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 1.6
- -5 160 ₽
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- 3 090 ₽Крутящий момент: 35Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.6
- 2 250 ₽3 240 ₽Крутящий момент: 25Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 1Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.3
- -990 ₽
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- 3 950 ₽Крутящий момент: 45Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.7
- Персональная скидка
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- 3 890 ₽4 160 ₽Крутящий момент: 40Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 25Вес, кг: 1.3
- -270 ₽
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- 9 459 ₽Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 1.4
- 2 850 ₽3 720 ₽Крутящий момент: 35Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 25Вес, кг: 1.4
- -870 ₽
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- 2 691 ₽Крутящий момент: 36Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 25Вес, кг: 1.4
- 2 690 ₽Крутящий момент: 25Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.5
- 1 990 ₽Крутящий момент: 19Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 1Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.45
- Персональная скидка
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- 3 290 ₽3 900 ₽Крутящий момент: 10Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 1.5
- -610 ₽
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- 1 750 ₽Крутящий момент: 14.5Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 1Диаметр сверления: 20Вес, кг: 1.35
- 7 410 ₽Крутящий момент: 100Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 0.96
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сетевые шуруповерты в городе Ярославль по цене от 699 до 28680 рублей. В наличии более 81 наименования. Сетевые шуруповерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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