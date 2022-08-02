Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
Арт. О00000030061
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|45
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
- Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К - мощный шуруповерт в элегантном дизайне, с удобной эргономикой и возможностью закручивания саморезов диаметром до 10 мм и эффективного сверления отверстий. Длинный провод позволяет дотянутся до любой точки на рабочей площадке и превращает изделие фактически в беспроводное, но без недостатков последнего. Применение: для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит), а также для сверления при работе от сети.
Преимущества
- Сетевой инструмент со всеми преимуществами аккумуляторного инструмента, но с улучшенными характеристиками
- Широкая функциональность и простота использования делают его незаменимым для самых разных работ
- Независимость (в отличие от аккумуляторных шуруповертов) от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Надежность и долговечность
- Двухскоростной редуктор с малой первой скоростью для высокого крутящего момента и высокой второй для эффективного сверления
- Плавная регулировка частоты вращения для работы с различным крепежом и материалами
- Ограничительная муфта крутящего момента предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала
- Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне
- Быстрозажимной одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
- Реверс позволяет изменять направление вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
- Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
- Длинный (5м) сетевой провод для удобства работы вдали от розетки
- Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
- Простота обслуживания благодаря быстрой замене щеток коллектора
- Фирменный вместительный кейс для хранения и переноски
- Возможность крепления битодержателя и скобы с любой стороны