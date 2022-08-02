Преимущества

Сетевой инструмент со всеми преимуществами аккумуляторного инструмента, но с улучшенными характеристиками

Широкая функциональность и простота использования делают его незаменимым для самых разных работ

Независимость (в отличие от аккумуляторных шуруповертов) от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Надежность и долговечность

Двухскоростной редуктор с малой первой скоростью для высокого крутящего момента и высокой второй для эффективного сверления

Плавная регулировка частоты вращения для работы с различным крепежом и материалами

Ограничительная муфта крутящего момента предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала

Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне

Быстрозажимной одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента

Реверс позволяет изменять направление вращения для вкручивания/выкручивания крепежа

Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой

Длинный (5м) сетевой провод для удобства работы вдали от розетки

Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения

Простота обслуживания благодаря быстрой замене щеток коллектора

Фирменный вместительный кейс для хранения и переноски

Возможность крепления битодержателя и скобы с любой стороны

Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К - мощный шуруповерт в элегантном дизайне, с удобной эргономикой и возможностью закручивания саморезов диаметром до 10 мм и эффективного сверления отверстий. Длинный провод позволяет дотянутся до любой точки на рабочей площадке и превращает изделие фактически в беспроводное, но без недостатков последнего. Применение: для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит), а также для сверления при работе от сети.