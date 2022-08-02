Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
    Арт. О00000030061
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
    Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К
      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К

      Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030061
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 К - мощный шуруповерт в элегантном дизайне, с удобной эргономикой и возможностью закручивания саморезов диаметром до 10 мм и эффективного сверления отверстий. Длинный провод позволяет дотянутся до любой точки на рабочей площадке и превращает изделие фактически в беспроводное, но без недостатков последнего. Применение: для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит), а также для сверления при работе от сети.

        Преимущества

        • Сетевой инструмент со всеми преимуществами аккумуляторного инструмента, но с улучшенными характеристиками
        • Широкая функциональность и простота использования делают его незаменимым для самых разных работ
        • Независимость (в отличие от аккумуляторных шуруповертов) от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Надежность и долговечность
        • Двухскоростной редуктор с малой первой скоростью для высокого крутящего момента и высокой второй для эффективного сверления
        • Плавная регулировка частоты вращения для работы с различным крепежом и материалами
        • Ограничительная муфта крутящего момента предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала
        • Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне
        • Быстрозажимной одномуфтовый патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента
        • Реверс позволяет изменять направление вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
        • Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
        • Длинный (5м) сетевой провод для удобства работы вдали от розетки
        • Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения
        • Простота обслуживания благодаря быстрой замене щеток коллектора
        • Фирменный вместительный кейс для хранения и переноски
        • Возможность крепления битодержателя и скобы с любой стороны