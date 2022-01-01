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В этой категории представлено большое количество приспособлений, полезных при ремонтных работах и в строительстве. Используются они для установки шурупов, но в отличие от аккумуляторных питание получают от сети с напряжением 220 Вольт. В магазине Бигам Вы также можете подобрать к ним насадки и целые наборы сверл.