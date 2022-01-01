Сетевые ударные шуруповерты
Найдено: 5 товаров
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- 7 910 ₽10 550 ₽Крутящий момент: 100Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 0.99
- -2 640 ₽
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- 5 499 ₽7 590 ₽Крутящий момент: 56Патрон: быстрозажимнойСкоростей: 2Диаметр сверления: 28Вес, кг: 1.3
- -2 091 ₽
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- 7 410 ₽Крутящий момент: 100Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 0.96
- Нет в наличииКрутящий момент: 100Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 1
- Нет в наличииКрутящий момент: 100Патрон: шестигранныйСкоростей: 1Вес, кг: 1.1
Сетевые ударные шуруповерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 790 рублей до 6 999 рублей. В наличии более 5 наименований. Сетевые ударные шуруповерты купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.