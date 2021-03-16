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Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
5.0
1
5 499 ₽
7 590 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300
    Арт. О00000006953
    5.0
    1
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
    Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)
      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)

      Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300

      • -2 091 ₽
      5 499 ₽
      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006953
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		56
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -2 091 ₽
      5 499 ₽
      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      5.0
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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Makita HP0300 - компактная дрель весом менее 1,5 кг. Инструмент с приводом на две скорости работы и настройкой крутящего момента может работать как в качестве обычной дрели, так и в ударном режиме. Быстрозажимной патрон на 10 мм позволяет быстро и качественно делать отверстия в любой поверхности. Makita HP0300 можно также использовать в качестве шуруповерта.

        Преимущества Makita HP0300

        • Возможность работы в ударном и безударном режиме;
        • Быстрозажимной патрон с двойной втулкой и простой установкой насадки;
        • Механическое двухступенчатое переключение скоростей;
        • Электронная автоматическая регулировка скорости;
        • Фиксация переключателя для непрерывной и безопасной работы;
        • Облегченный доступ к щеткодержателям;
        • Улучшенная вентиляция, исключающая перегрев привода при длительном использовании и высокой нагрузке;
        • Эргономичный дизайн, заимствованный у агрегатов с аккумуляторным питанием.

        Комплектация:

        • Ударная дрель;
        • Бита;
        • Коробка.