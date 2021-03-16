Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)

Makita HP0300 - компактная дрель весом менее 1,5 кг. Инструмент с приводом на две скорости работы и настройкой крутящего момента может работать как в качестве обычной дрели, так и в ударном режиме. Быстрозажимной патрон на 10 мм позволяет быстро и качественно делать отверстия в любой поверхности. Makita HP0300 можно также использовать в качестве шуруповерта.

Преимущества Makita HP0300

Возможность работы в ударном и безударном режиме;

Быстрозажимной патрон с двойной втулкой и простой установкой насадки;

Механическое двухступенчатое переключение скоростей;

Электронная автоматическая регулировка скорости;

Фиксация переключателя для непрерывной и безопасной работы;

Облегченный доступ к щеткодержателям;

Улучшенная вентиляция, исключающая перегрев привода при длительном использовании и высокой нагрузке;

Эргономичный дизайн, заимствованный у агрегатов с аккумуляторным питанием.

Комплектация: