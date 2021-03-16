Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300 (1500 оборотов, кабель 2,5 м)

Сетевая ударная дрель-шуруповерт Makita HP0300
Арт. О00000006953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|56
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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Makita HP0300 - компактная дрель весом менее 1,5 кг. Инструмент с приводом на две скорости работы и настройкой крутящего момента может работать как в качестве обычной дрели, так и в ударном режиме. Быстрозажимной патрон на 10 мм позволяет быстро и качественно делать отверстия в любой поверхности. Makita HP0300 можно также использовать в качестве шуруповерта.
Преимущества Makita HP0300
- Возможность работы в ударном и безударном режиме;
- Быстрозажимной патрон с двойной втулкой и простой установкой насадки;
- Механическое двухступенчатое переключение скоростей;
- Электронная автоматическая регулировка скорости;
- Фиксация переключателя для непрерывной и безопасной работы;
- Облегченный доступ к щеткодержателям;
- Улучшенная вентиляция, исключающая перегрев привода при длительном использовании и высокой нагрузке;
- Эргономичный дизайн, заимствованный у агрегатов с аккумуляторным питанием.
Комплектация:
- Ударная дрель;
- Бита;
- Коробка.