Для продолжительной работы дома, в автосервисе, мастерской или на производстве важно иметь неограниченный ресурс рабочего времени. Обеспечить его помогут сетевые шуруповерты: эти девайсы питаются от розетки, поэтому ими можно закручивать крепеж на протяжении всей смены. Мы составили рейтинг сетевых шуруповертов. В него вошли модели с низкой ценой, высокой мощностью, функцией сверления, ударным механизмом. Для большего удобства все сетевые шуруповерты распределены по специализированным рейтингам.

Как выбрать проводной шуруповерт?

Сетевой шуруповерт – это электроинструмент для закручивания и отвинчивания крепежного элемента. Подключается к бытовой однофазной розетке на 220 В. Некоторые шуруповерты оснащены режимом сверления, в котором на электроприбор можно устанавливать соответствующую оснастку для создания отверстий. Далее мы рассмотрим основные аспекты, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать лучший шуруповерт по адекватной цене:

Мощность. Характеристика указывает, какой объем электроэнергии потребляет сетевой шуруповёрт. От нее зависит также производительность инструмента: насколько крупный крепеж он способен выкручивать, со сверлами какой длины и толщины работать. Лучшие шуруповерты для профессиональной деятельности оснащены высокой мощностью: они не только эффективнее справляются со сложными задачами, но и более устойчивы к интенсивной работе. Двигатель такого агрегата не повредится в результате перегрева, если использовать его на протяжении всей смены. Блокировка шпинделя. Элемент шуруповерта нужен, чтобы сделать замену рабочей оснастки проще и безопаснее. Он приостанавливает проворачивание шпинделя, за счет чего отсоединить биту или сверло и установить на их место новые становится комфортнее. Число скоростей. Большинство шуруповертов оснащены переключателем скоростного режима. Он имеет две позиции: первая обеспечивает работу на низких оборотах, что оптимально подходит для работы с мелким крепежом; вторая предназначена для сверления плотных материалов, таких как сталь. В наш рейтинг вошли лучшие шуруповерты электрические с одно- и двухскоростным редуктором, так что вы сможете выбрать инструменты разной степени универсальности по оптимальной цене.

Функция реверса. Деталь регулирует направление вращения редуктора. За счет нее вы можете использовать шуруповерт для откручивания саморезов, выведения заклинившего сверла. В каждом хорошем шуруповерте есть реверс, однако в зависимости от цены варьируется его долговечность. Длина провода. В отличие от аналогов с аккумуляторами, сетевой шуруповёрт помогает в сборке мебели целый день без зарядки. Питание обеспечивается через электрокабель, длина которого указывает на размер рабочей области. Чем длиннее шнур, тем дальше вы сможете отойти с устройством, не переключаясь между розетками и не используя удлинитель. Тип патрона. Большинство шуруповертов от электросети, представленных в нашем рейтинге, оснащены быстрозажимным патроном. Это хороший выбор за счет невысокой цены и простоты эксплуатации: устанавливать биты легко, и для этого не требуются сторонние приспособления. Также в топ сетевых шуруповертов вошли несколько образцов продукции с шестигранными патронами. Они нуждаются в особой оснастке (имеющей хвостовик с шестью сторонами), но заменять сверла в таком патроне куда быстрее, чем в быстрозажимном. Размер зажимаемой оснастки. Если вы используете сетевой шуруповерт с быстрозажимным патроном, вся рабочая оснастка имеет индивидуальный размер хвостовика. Характеристика указывает на диапазон диаметров, с которым способен работать патрон выбранной вами модели. Для большинства шуруповертов составляет 0.8...10 мм. Режим сверления. В отличие от беспроводных дрелей-шуруповертов, сетевые аналоги характерны меньшей универсальностью. Не каждый инструмент ориентирован на создание отверстий, некоторые подходят только для закручивания крепежа. При подборе обратите внимание, есть ли у шуруповерта переключатель скоростей и отдельная ступень крутящего момента (обозначается как +1). Число ступеней крутящего момента. Шурупы отличаются диаметром и длиной. Кроме того, они закручиваются в различные материалы: сталь, бетон, кирпич, дерево. Породы древесины, между тем, тоже различаются плотностью. Чтобы подстроиться под это разнообразие крепежа и материалов, существуют ступени крутящего момента. В хорошем шуруповерте их много, чтобы была возможность выполнять самую разнообразную работу, не испортив резьбу и не повредив заготовку. Крутящий момент. Характеризует «силу закручивания» сетевого шуруповерта. Чем данное значение выше, тем эффективнее инструмент проявит себя в завинчивании в плотные поверхности, сверлении большой оснасткой. Хорошие профессиональные шуруповерты должны быть оснащены высоким показателем крутящего момента, ведь он позволяет справиться со сложными задачами. Вес. Влияет на то, насколько тяжело работать шуруповертом продолжительное время. Масса зависит от мощности и цены инструмента (как правило, производители хороших дорогих моделей уделяют больше внимания эргономичности и сбалансированности). Проводные шуруповерты легче аккумуляторных, потому как в них нет батареи. В наш рейтинг лучших сетевых бытовых и профессиональных шуруповертов вошли несколько устройств, вес которых не достигает и килограмма – такими можно с легкостью работать несколько часов кряду. Материал редуктора. Не всегда информация о том, из чего изготовлен редуктор, находится в открытом доступе. Лучшим вариантом ввиду высокой долговечности являются цельнометаллические. Цена шуруповертов с ними, конечно, выше, но надежность определенно того стоит. Скорость вращения. Считается, что высокое значение (около 1 500 оборотов) – лучший вариант для быстрого и эффективного сверления. 500 будет достаточно для заворачивания и откручивания крепежных элементов. В технических параметрах указывается, как правило, скорость при работе шуруповерта вхолостую. Иногда число оборотов можно найти в двух значениях (например, 500 / 1 200). Это обозначает, что шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором, и каждое значение относится к своей скорости. Комплект поставки. Хорошим вариантом будет купить шуруповерт с пластиковым чемоданчиком. В нем есть отсеки под сам инструмент и оснастку, необходимую для работы. Также встречаются промо-наборы, в которые, помимо шуруповерта с кейсом, входят биты и сверла. Блокировка кнопки включения. Возможность зафиксировать в рабочем состоянии клавишу пуска – это хороший способ облегчить сверление. Если вам не нужно постоянно зажимать кнопку включения, эксплуатация проводного шуруповерта оказывается менее утомительной. Электронная регулировка скорости вращения. В некоторых хороших шуруповертах количество оборотов зависит от силы, с которой пользователь зажимает клавишу пуска. Это позволяет регулировать интенсивность вращения шпинделя на интуитивном уровне. Ударный механизм. Если выбираете, какой сетевой шуруповёрт лучше купить для сверления бетона и кирпичной кладки, ударный механизм вам необходим. Кстати, в нашем рейтинге под модели с ударом отведена отдельная категория. Число ударов. Позволяет оценить эффективность ударного механизма. Чем больше возвратно-поступательных движений совершает шуруповерт в соответствующем режиме, тем быстрее он выполняет сверление твердой поверхности. Подсветка. Светодиодный фонарик поможет в темном помещении. Включается автоматически при нажатии кнопки пуска.

Держатель биты. Небольшой элемент в конструкции поможет зафиксировать оснастку на корпусе шуруповерта. Это пригодится, чтобы в процессе монтажных работ реже подходить к ящику с инструментами. Строение рукоятки. Лучший способ понять, подходит ли вам шуруповерт, – посетить магазин лично. Подержите агрегат в руке, чтобы определиться являются ли размер и форма оптимальными для вашей ладони. Обратите внимание на резиновые накладки: они подавляют вибрацию, препятствуют выскальзыванию и делают удержание более комфортным.

Рейтинг недорогих сетевых шуруповертов

Для нечастой эксплуатации в домашних условиях – прикручивания полок, сборки мебели, обслуживания электрической техники – оптимально подойдут бюджетные сетевые шуруповерты. Рейтинг лучших составляют модели российского и немецкого производства, цена на которые находится в районе 3 тысяч рублей.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Удар Длина шнура (м) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) PATRIOT FS 250 280 20 800 20 / 10 Нет 5.5 1.3 1 650 СТАВР ДШС-10/450-2С 450 24 1 200 29 / 12 Нет 3 1.5 2 790 Kolner KED 240 240 13 800 15 / 6 Нет 2 1.2 1 950 ВИХРЬ СШ-550/1 550 20 800 25 / 10 Нет 2 1.3 2 090 Интерскол ДШ-10/260Э2 260 25 1 800 25 / 10 Нет 2 1.4 3 280

PATRIOT FS 250

Открывает топ сетевых шуруповертов для дома, относящихся к низкому ценовому сегменту, устройство отечественного производства. Модель подойдет для несложных отделочных работ, будет полезна в хозяйстве.





Преимущества:

Данная модель обладает самой доступной в рейтинге домашних проводных шуруповертов ценой.

Присутствует функция сверления. Инструмент создает отверстия в древесине и металле.

Обладает быстрозажимным патроном, характерным высокой функциональностью.

Обрезиненный провод не задубеет в мороз: инструменту найдется применение при любых погодных условиях.

Недостатки:

Пистолетная рукоятка без резиновых вставок, что делает удержание менее комфортным.

Ступеней крутящего момента слишком мало, чтобы обеспечить тонкую настройку силы закручивания.

СТАВР ДШС-10/450-2С

Не знаете, какой бюджетный сетевой шуруповерт для домашних работ лучше выбрать среди товаров отечественных производителей? Данная модель обладает стильным футуристичным дизайном и выделяется достаточно высокой мощностью.





Преимущества:

Высокая мощность проводной дрели, составляющая 450 Вт.

Кнопку пуска можно заблокировать. Это облегчит длительное сверление.

Две скорости. На пониженной удобно крутить, на максимальной – сверлить.

Возможность создавать крупные отверстия в древесине – почти 3 сантиметра.

Есть перфорация, через которую от движка отводится горячий воздух.

Недостатки:

Достаточно ощутимый вес инструмента: работать длительное время, особенно держа дрель над собой, окажется крайне неудобно.

Переключатель направления вращения нажимается с усилием.

Kolner KED 240

Модель от немецкой торговой марки выделяется крайне минималистичным дизайном. В инструменте нет ни одной дополнительной функции, что позволило производителям обеспечить крайне доступную стоимость.





Преимущества:

За счет быстрозажимного патрона рабочую оснастку можно менять без дополнительных инструментов.

Высокое для своей цены качество сборки: в своих отзывах покупатели отмечают, что электроинструмент справляется с полноценным ремонтом в доме.

Компактные габариты: прибор удобно лежит в женской ладони, подразумевает работу в труднодоступных областях.

Недостатки:

Сравнительно небольшой вес модели.

На рукоятке нет нескользящих накладок, которые могли бы предотвратить выскальзывание.

ВИХРЬ СШ-550/1

Универсальный электроприбор подойдет для сверления и заворачивания крепежа. Чтобы эффективно работать с последним, модель оснащена 19 ступенями регулировки интенсивности крутящего момента.





Преимущества:

Устройство не выскальзывает из рук во время работы благодаря резиновым накладкам на пистолетной рукояти.

Двухскоростной редуктор: скорость занижают для работы с саморезами. Вторая подойдет, чтобы добиться максимальной производительности при сверлении.

Высокая мощность, которая делает инструмент устойчивым к перегрузкам.

Есть дополнительная ступень для использования прибора в качестве дрели.

Недостатки:

Отсутствие фонарика для подсветки темных областей.

Нет тормоза двигателя.

Интерскол ДШ-10/260Э2

Представляем лучший сетевой шуруповерт в категории дешевого электроинструмента. Устройство обладает широким функционалом, которого будет более, чем достаточно любому домашнему мастеру.





Преимущества:

Высокий крутящий момент: производительности достаточно практически для любого соединения, с которым можно столкнуться в бытовой эксплуатации.

Качественная конструкция электроинструмента: отсутствуют люфты и скрипы.

Есть отверстия в корпусе для отведения излишков горячего воздуха.

Эргономичная рукоятка, гарантирующая комфортное удержание.

Недостатки:

Электрокабель коротковат – всего 2 метра.

Неудобное переключение скоростей.

Топ сетевых шуруповертов в сегменте цена / качество

Цена оборудования, представленного в данной категории, обуславливается его эффективностью и долговечностью. В этих аппаратах есть все необходимое для полноценной работы с крепежом. Лучший сетевой шуруповерт цена качество вы сможете подобрать среди японских и отечественных устройств. Одна из представленных моделей оснащена ударным режимом, который станет хорошим подспорьем в сверлении кирпича.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Удар Длина шнура (м) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita TD0101F 230 100 3 600 Не для сверления Есть 2.5 0.99 8 495 Sturm! ID2145P 450 45 1 500 20 / 10 Нет 4.1 1.6 3 860 Makita DF0300 320 56 1 500 28 / 10 Нет 2.5 1.2 5 842 ЗУБР ДШ-М3-500-2 500 45 1 800 25 / 10 Нет 5 1.6 3 790

Makita TD0101F

Данная модель попала в топ лучших сетевых шуруповертов по соотношению цены и качества благодаря высокому показателю крутящего момента. За счет него устройство справится с самыми сложными соединениями.





Преимущества:

Прорезиненная рукоятка, обеспечивающая удобное удержание и минимизирующая вероятность выпадения прибора из рук.

Небольшая масса: корпус электроинструмента весит чуть меньше килограмма.

Высокий предел частоты вращения шпинделя позволит быстро закручивать мелкие элементы крепежа.

Большое количество отверстий для отведения горячего воздуха.

Лучший шуруповерт от сети обладает крайне высоким крутящим моментом – 100 Н*м.

Ударный режим, облегчающий работу со сложными соединениями.

Недостатки:

Нет ступени для сверления: с помощью данной модели нельзя создавать отверстия.

Нагревается при интенсивном использовании.

Sturm! ID2145P

Производитель снабдил данную модель 23 ступенями крутящего момента и двухскоростным редуктором. Эти особенности делают инструмент отличным вариантом для мебельщиков, монтажников и прочих специалистов, активно использующих электроинструмент.





Преимущества:

Широкий диапазон настройки силы крутящего момента.

Длинный кабель: 4 метра обеспечат большую рабочую область.

За счет высокого качества сборки прибор рассчитан на длительный срок службы.

Доступная стоимость.

Недостатки:

Большой вес становится помехой при проведении длительных ремонтных и строительных работ.

Makita DF0300

Помимо эргономичного и стильного дизайна корпуса, японские дрели выделяются продуманным балансом между небольшой массой и высокой производительностью. Данная модель не стала исключением из правил.





Преимущества:

Как и многие лучшие сетевые шуруповерты, данное устройство обладает небольшим весом.

Высокий крутящий момент, позволяющий выполнять сложные задач.

Низкое потребление энергии, несмотря на крайне достойную производительность.

Недостатки:

Малый размер электрокабеля.

Отсутствие блокировки шпинделя усложняет замену оснастки.

ЗУБР ДШ-М3-500-2

Последним в рейтинге сетевых шуруповертов по соотношению цены и качества выступает модель отечественного производства. Несмотря на доступную стоимость, этот инструмент продуман до мелочей: применение ему найдут не только любители, но и опытные мастера.





Преимущества:

Отвечая на вопрос, какой электрический сетевой шуруповерт обеспечит широкую рабочую область лучше, смело посоветуем эту модель. Длина электрического кабеля у нее составляет 5 метров, что особенно оценят строители.

Металлическая клипса является важным достоинством дрели. После сравнения с проводными аналогами можно сказать, что производители большинства моделей обошли эту особенность стороной.

Две скорости: высокая эффективность при сверлении и закручивании.

Недостатки:

Большой вес инструмента.

Двигатель нагревается при длительном использовании.

Топ дрелей-шуруповерт от сети

Универсальность является хорошим и крайне важным критерием при подборе электроинструмента для дома. Полезно иметь возможность не только завинтить шуруп, но и создать отверстие в дереве или гипсокартоне. Для начала нужно подобрать правильный сетевой шуруповерт. Какой лучше справится со сверлением и закручиванием – разберем в данном рейтинге.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Удар Длина шнура (м) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Sturm ID2145PT 300 40 1 500 20 / 13 Нет 4 1.7 4 240 PATRIOT FS 306 300 35 1 390 20 / 10 Нет 5.5 1.2 3 330 ЗУБР ДШ-М1-400 400 28 750 25 / 10 Нет 2 1.26 3 190 Интерскол ДШ-10/320Э2 320 35 1 800 25 / 10 Нет 2 1.4 3 690 РЕСАНТА СШ-550-2 550 36 1 500 25 / 10 Нет 1.5 1.3 3 190

Sturm ID2145PT

Лучший электрический шуруповерт для дома может стать отличной заменой любому аккумуляторному аналогу: электроинструмент универсальный, надежный, удобно лежит в руке.





Преимущества:

Шуруповерт от сети производства компании Sturm обладает самым высоким в данном рейтинге крутящим моментом. 40 Н*м будет достаточно для бытовых работ любого вида.

Стильный внешний вид оборудования.

Эргономичная рукоятка, созданная для комфортного и надежного хвата.

Блокировка шпинделя, облегчающая замену рабочей оснастки.

Присутствует отдельная ступень для работы в режиме дрели.

Недостатки:

Есть люфт патрона.

Подсветка отсутствует.

У производителя получилась достаточно тяжелая модель: ее вес составляет 1.7 кг.

PATRIOT FS 306

Согласно мнению пользователей, устройство заслуживает внимания благодаря длинному электрокабелю (5.5 метров), стабильной работе и удобству удержания. Эти качества делают модель отличным решением для отделки и несложных строительных работ.





Преимущества:

Блокировка клавиши пуска позволит с удобством сверлить длительное время.

Благодаря резиновым прокладкам внутренние узлы дрели защищены от попадания пыли.

Электрический кабель рассчитан на эксплуатацию при низких температурных условиях.

Недостатки:

Незначительный люфт при вращении патрона.

Во время работы на второй скорости возникают треск и проскакивание.

ЗУБР ДШ-М1-400

Все функциональные решения, принятые инженерами компании Зубр, а именно скобу, держатель для бит и фонарик, по достоинству оценят профессиональные монтажники. Но за счет невысокой стоимости модель доступна каждому и для бытовых работ.





Преимущества:

Наличие крепления, предназначенного для удержания биты.

Светодиодный фонарик, облегчающий сверление в темноте.

Экономичное стачивание угольных щеток (ресурс достигает 40 часов).

Нескользящие накладки повышают удобство удержания и делают электроприбор более ударопрочным.

Недостатки:

Односкоростной редуктор.

При высокой интенсивности использования появляется ощутимый нагрев.

Интерскол ДШ-10/320Э2

Данная модель является одним из лучших вариантов для бытового использования. Это обуславливается удобством управления и обслуживания. Все необходимые клавиши находятся в одном месте, а угольные щетки можно заменять в домашних условиях.





Преимущества:

Это хороший сетевой шуруповерт для выполнения широкого спектра работ: модель оснащена 20 ступенями в режиме закручивания, но ее также можно использовать как дрель.

Высокий показатель максимальной скорости вращения – 1 800 оборотов в минуту.

Простота замены щеток.

Резиновые накладки на ручке.

Недостатки:

Короткий кабель – всего 2 метра.

Отсутствие подсветки активной области.

Присутствует биение рабочей оснастки в патроне.

Нет возможности заблокировать шпиндель.

РЕСАНТА СШ-550-2

Замыкает рейтинг недорогих сетевых шуруповертов устройство отечественного производства. Модель заслуживает внимания за счет компактного корпуса и высокой мощности.





Преимущества:

Функция реверса позволит эффективно выкручивать крепеж, выводить застрявшее сверло без повреждения электроинструмента.

Малый вес оборудования.

Двухскоростной редуктор, гарантирующий широкую сферу применения.

Быстрозажимной патрон, позволяющий оперативно менять оснастку.

Недостатки:

Очень короткий кабель, который делает работу дрелью некомфортной в отдельных обстоятельствах.

Некоторые пользователи жалуются на брак: например, перегорание подсветки в первый день использования.

Лучший сетевой ударный шуруповерт

В процессе ремонта часто требуется завинчивать крепежные элементы в стены, выполненные из кирпичной кладки. Стандартная модель с этим не справится. Ударный механизм станет лучшим решением для повышения эффективности работы с подобными поверхностями. Мы составили рейтинг проводных шуруповертов, характерных высоким показателем крутящего момента и оснащенных ударным механизмом.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Удар Длина шнура (м) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita HP0300 320 56 1 500 28 / 10 Есть 2.5 1.3 6 345 Elitech ВУ 250РЭ 250 100 3 600 Не для сверления Есть 2 1.1 3 472 Makita TD0100 230 100 3 600 Не для сверления Есть 2.5 0.96 7 490

Makita HP0300

Начнем рейтинг шуруповертов от сети 220В, оснащенных функцией удара, с модели из Японии. Устройство способно сверлить в бетонных конструкциях отверстия диаметром до 8 мм.





Преимущества:

Двухскоростной редуктор, за счет которого обеспечивается многофункциональность электроинструмента.

Небольшой вес.

Эргономичная форма рукоятки.

Быстрозажимной патрон, благодаря которому легко устанавливать новую рабочую оснастку.

Недостатки:

Не комплектуется чемоданчиком для переноски.

Отсутствует блокировка шпинделя.

Elitech ВУ 250РЭ

Благодаря внушительному показателю крутящего момента ударный сетевой шуруповёрт справится с любым, даже прикипевшим крепежом. Тангенциальный удар гарантирует высокую эффективность в работе с шурупами.





Преимущества:

Высокий показатель крутящего момента – 100 Н*м.

Шестигранный патрон обеспечивает максимально быструю замену бит.

Компактные размеры и малый вес электроприбора.

Недостатки:

Если вы не знаете, какой выбрать сетевой шуруповерт для работы при слабом освещении, данная модель не подойдет: в ней отсутствует подсветка.

Инструмент предназначен только для закручивания и отвинчивания: режим дрели не предусмотрен.

Короткий электрокабель.

Makita TD0100

Электроинструмент профессионального класса предназначен для длительных и высокоинтенсивных работ с крепежом. Модель создана для производственных предприятий, строительных работ, станций технического обслуживания.





Преимущества:

Крутящий момент, который позволит справиться с любым соединением.

Множество отверстий, эффективно отводящих горячий воздух.

Небольшая масса: устройством комфортно работать на протяжении всей смены. Прибор весит немногим меньше килограмма.

Недостатки:

В отличие от большинства устройств, попавших в этот обзор сетевых шуруповертов, модель не предназначена для сверления.

Высокая стоимость электроинструмента.

Нет подсветки.

Рейтинг мощных сетевых шуруповертов

В последний топ проводные шуруповертов вошли устройства, обладающие самыми высокими показателями мощности. Составляя данную категорию рейтинга, мы нашли как хорошие модели по низкой цене, так и приборы, пригодные для профессиональной деятельности.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Max число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Удар Длина шнура (м) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita FS4300 570 10 4 000 Не для сверления Нет 2.5 1.4 11 170 Makita FS2300 570 25 2 500 Не для сверления Нет 2.5 1.6 10 346 ЗУБР ЗСШ-300-2 300 35 1 400 25 / 10 Нет 5 1.6 2 990 ВИХРЬ СШ-550/2 550 34 1 500 25 / 10 Нет 5 1.2 2 690

Makita FS4300

Помимо высокой мощности, электроприбор обладает множеством других достоинств. Среди них можно отметить наличие светодиодного фонарика, прорезиненной рукоятки, функции реверса.





Преимущества:

Лучший проводной шуруповерт оснащен шестигранным патроном, облегчающим смену рабочей оснастки.

Высокий показатель максимальной частоты вращения позволит быстро собирать и демонтировать соединения любой сложности.

Муфта синхронизируется с элементом сцепления, благодаря чему устройство характерно низкой шумностью.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Makita FS2300

Устройство станет незаменимым помощником, если ваш род деятельности подразумевает закручивание крепежа в промышленных масштабах. Эффективность в такой работе обеспечивается удобством удержания и скоростью вращения.





Преимущества:

На верхней части есть скоба, за которую инструмент можно зацепить на поясе.

Шестигранный патрон удобен для быстрой смены рабочей оснастки.

Устройство оснащено регулировкой глубины закручивания.

Есть фиксация кнопки включения.

Недостатки:

Инструмент тяжелый. Комфортно работать им долгое время смогут только физически подготовленные пользователи.

Не подходит для сверления.

ЗУБР ЗСШ-300-2

Электроинструмент бытового класса будет полезен в сборке мебели, обслуживании электротехники и бытовых приборов. Быстрозажимной патрон обеспечит совместимость со всей ходовой оснасткой.





Преимущества:

23 ступени, обеспечивающие подбор оптимальной интенсивности крутящего момента.

Длинный 5-метровый кабель поможет работать вдали от источников питания.

Демократичная стоимость дрели.

Компактные габариты.

Качественная сборка.

Недостатки:

Большой вес электроприбора.

Отсутствует блокировка шпинделя: неудобно менять биты и сверла.

ВИХРЬ СШ-550/2

Завершает топ шуруповертов от сети модель российского производства. Несмотря на высокую мощность, стоимость инструмента делает его доступным решением для бытовой эксплуатации.





Преимущества:

Небольшая масса дрели.

Прорезиненные накладки на ручке обеспечивают надежный хват.

Длина кабеля – 5 метров.

Двухскоростной редуктор. Первая скорость для закручивания, вторая – для сверления.

Подсветка рабочей области.

Доступная цена.

Недостатки: