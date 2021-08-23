Содержание:
Топ сетевых шуруповертов в сегменте цена / качество
- PATRIOT FS 250
- СТАВР ДШС-10/450-2С
- Kolner KED 240
- ВИХРЬ СШ-550/1
- Интерскол ДШ-10/260Э2
Топ дрелей-шуруповерт от сети
- Makita TD0101F
- Sturm! ID2145P
- Makita DF0300
- ЗУБР ДШ-М3-500-2
Лучший сетевой ударный шуруповерт
- Sturm ID2145PT
- PATRIOT FS 306
- ЗУБР ДШ-М1-400
- Интерскол ДШ-10/320Э2
- РЕСАНТА СШ-550-2
Рейтинг мощных сетевых шуруповертов
- Makita HP0300
- Elitech ВУ 250РЭ
- Makita TD0100
- Makita FS4300
- Makita FS2300
- ЗУБР ЗСШ-300-2
- ВИХРЬ СШ-550/2
Для продолжительной работы дома, в автосервисе, мастерской или на производстве важно иметь неограниченный ресурс рабочего времени. Обеспечить его помогут сетевые шуруповерты: эти девайсы питаются от розетки, поэтому ими можно закручивать крепеж на протяжении всей смены. Мы составили рейтинг сетевых шуруповертов. В него вошли модели с низкой ценой, высокой мощностью, функцией сверления, ударным механизмом. Для большего удобства все сетевые шуруповерты распределены по специализированным рейтингам.
Как выбрать проводной шуруповерт?
Сетевой шуруповерт – это электроинструмент для закручивания и отвинчивания крепежного элемента. Подключается к бытовой однофазной розетке на 220 В. Некоторые шуруповерты оснащены режимом сверления, в котором на электроприбор можно устанавливать соответствующую оснастку для создания отверстий. Далее мы рассмотрим основные аспекты, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать лучший шуруповерт по адекватной цене:
- Мощность. Характеристика указывает, какой объем электроэнергии потребляет сетевой шуруповёрт. От нее зависит также производительность инструмента: насколько крупный крепеж он способен выкручивать, со сверлами какой длины и толщины работать. Лучшие шуруповерты для профессиональной деятельности оснащены высокой мощностью: они не только эффективнее справляются со сложными задачами, но и более устойчивы к интенсивной работе. Двигатель такого агрегата не повредится в результате перегрева, если использовать его на протяжении всей смены.
- Блокировка шпинделя. Элемент шуруповерта нужен, чтобы сделать замену рабочей оснастки проще и безопаснее. Он приостанавливает проворачивание шпинделя, за счет чего отсоединить биту или сверло и установить на их место новые становится комфортнее.
- Число скоростей. Большинство шуруповертов оснащены переключателем скоростного режима. Он имеет две позиции: первая обеспечивает работу на низких оборотах, что оптимально подходит для работы с мелким крепежом; вторая предназначена для сверления плотных материалов, таких как сталь. В наш рейтинг вошли лучшие шуруповерты электрические с одно- и двухскоростным редуктором, так что вы сможете выбрать инструменты разной степени универсальности по оптимальной цене.
- Функция реверса. Деталь регулирует направление вращения редуктора. За счет нее вы можете использовать шуруповерт для откручивания саморезов, выведения заклинившего сверла. В каждом хорошем шуруповерте есть реверс, однако в зависимости от цены варьируется его долговечность.
- Длина провода. В отличие от аналогов с аккумуляторами, сетевой шуруповёрт помогает в сборке мебели целый день без зарядки. Питание обеспечивается через электрокабель, длина которого указывает на размер рабочей области. Чем длиннее шнур, тем дальше вы сможете отойти с устройством, не переключаясь между розетками и не используя удлинитель.
- Тип патрона. Большинство шуруповертов от электросети, представленных в нашем рейтинге, оснащены быстрозажимным патроном. Это хороший выбор за счет невысокой цены и простоты эксплуатации: устанавливать биты легко, и для этого не требуются сторонние приспособления. Также в топ сетевых шуруповертов вошли несколько образцов продукции с шестигранными патронами. Они нуждаются в особой оснастке (имеющей хвостовик с шестью сторонами), но заменять сверла в таком патроне куда быстрее, чем в быстрозажимном.
- Размер зажимаемой оснастки. Если вы используете сетевой шуруповерт с быстрозажимным патроном, вся рабочая оснастка имеет индивидуальный размер хвостовика. Характеристика указывает на диапазон диаметров, с которым способен работать патрон выбранной вами модели. Для большинства шуруповертов составляет 0.8...10 мм.
- Режим сверления. В отличие от беспроводных дрелей-шуруповертов, сетевые аналоги характерны меньшей универсальностью. Не каждый инструмент ориентирован на создание отверстий, некоторые подходят только для закручивания крепежа. При подборе обратите внимание, есть ли у шуруповерта переключатель скоростей и отдельная ступень крутящего момента (обозначается как +1).
- Число ступеней крутящего момента. Шурупы отличаются диаметром и длиной. Кроме того, они закручиваются в различные материалы: сталь, бетон, кирпич, дерево. Породы древесины, между тем, тоже различаются плотностью. Чтобы подстроиться под это разнообразие крепежа и материалов, существуют ступени крутящего момента. В хорошем шуруповерте их много, чтобы была возможность выполнять самую разнообразную работу, не испортив резьбу и не повредив заготовку.
- Крутящий момент. Характеризует «силу закручивания» сетевого шуруповерта. Чем данное значение выше, тем эффективнее инструмент проявит себя в завинчивании в плотные поверхности, сверлении большой оснасткой. Хорошие профессиональные шуруповерты должны быть оснащены высоким показателем крутящего момента, ведь он позволяет справиться со сложными задачами.
- Вес. Влияет на то, насколько тяжело работать шуруповертом продолжительное время. Масса зависит от мощности и цены инструмента (как правило, производители хороших дорогих моделей уделяют больше внимания эргономичности и сбалансированности). Проводные шуруповерты легче аккумуляторных, потому как в них нет батареи. В наш рейтинг лучших сетевых бытовых и профессиональных шуруповертов вошли несколько устройств, вес которых не достигает и килограмма – такими можно с легкостью работать несколько часов кряду.
- Материал редуктора. Не всегда информация о том, из чего изготовлен редуктор, находится в открытом доступе. Лучшим вариантом ввиду высокой долговечности являются цельнометаллические. Цена шуруповертов с ними, конечно, выше, но надежность определенно того стоит.
- Скорость вращения. Считается, что высокое значение (около 1 500 оборотов) – лучший вариант для быстрого и эффективного сверления. 500 будет достаточно для заворачивания и откручивания крепежных элементов. В технических параметрах указывается, как правило, скорость при работе шуруповерта вхолостую. Иногда число оборотов можно найти в двух значениях (например, 500 / 1 200). Это обозначает, что шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором, и каждое значение относится к своей скорости.
- Комплект поставки. Хорошим вариантом будет купить шуруповерт с пластиковым чемоданчиком. В нем есть отсеки под сам инструмент и оснастку, необходимую для работы. Также встречаются промо-наборы, в которые, помимо шуруповерта с кейсом, входят биты и сверла.
- Блокировка кнопки включения. Возможность зафиксировать в рабочем состоянии клавишу пуска – это хороший способ облегчить сверление. Если вам не нужно постоянно зажимать кнопку включения, эксплуатация проводного шуруповерта оказывается менее утомительной.
- Электронная регулировка скорости вращения. В некоторых хороших шуруповертах количество оборотов зависит от силы, с которой пользователь зажимает клавишу пуска. Это позволяет регулировать интенсивность вращения шпинделя на интуитивном уровне.
- Ударный механизм. Если выбираете, какой сетевой шуруповёрт лучше купить для сверления бетона и кирпичной кладки, ударный механизм вам необходим. Кстати, в нашем рейтинге под модели с ударом отведена отдельная категория.
- Число ударов. Позволяет оценить эффективность ударного механизма. Чем больше возвратно-поступательных движений совершает шуруповерт в соответствующем режиме, тем быстрее он выполняет сверление твердой поверхности.
- Подсветка. Светодиодный фонарик поможет в темном помещении. Включается автоматически при нажатии кнопки пуска.
- Держатель биты. Небольшой элемент в конструкции поможет зафиксировать оснастку на корпусе шуруповерта. Это пригодится, чтобы в процессе монтажных работ реже подходить к ящику с инструментами.
- Строение рукоятки. Лучший способ понять, подходит ли вам шуруповерт, – посетить магазин лично. Подержите агрегат в руке, чтобы определиться являются ли размер и форма оптимальными для вашей ладони. Обратите внимание на резиновые накладки: они подавляют вибрацию, препятствуют выскальзыванию и делают удержание более комфортным.
Рейтинг недорогих сетевых шуруповертов
Для нечастой эксплуатации в домашних условиях – прикручивания полок, сборки мебели, обслуживания электрической техники – оптимально подойдут бюджетные сетевые шуруповерты. Рейтинг лучших составляют модели российского и немецкого производства, цена на которые находится в районе 3 тысяч рублей.
|
Модель
|
Мощность (Вт)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Max число оборотов на холостом ходу
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Удар
|
Длина шнура (м)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
PATRIOT FS 250
|
280
|
20
|
800
|
20 / 10
|
Нет
|
5.5
|
1.3
|
1 650
|
СТАВР ДШС-10/450-2С
|
450
|
24
|
1 200
|
29 / 12
|
Нет
|
3
|
1.5
|
2 790
|
Kolner KED 240
|
240
|
13
|
800
|
15 / 6
|
Нет
|
2
|
1.2
|
1 950
|
ВИХРЬ СШ-550/1
|
550
|
20
|
800
|
25 / 10
|
Нет
|
2
|
1.3
|
2 090
|
Интерскол ДШ-10/260Э2
|
260
|
25
|
1 800
|
25 / 10
|
Нет
|
2
|
1.4
|
3 280
PATRIOT FS 250
Открывает топ сетевых шуруповертов для дома, относящихся к низкому ценовому сегменту, устройство отечественного производства. Модель подойдет для несложных отделочных работ, будет полезна в хозяйстве.
Преимущества:
- Данная модель обладает самой доступной в рейтинге домашних проводных шуруповертов ценой.
- Присутствует функция сверления. Инструмент создает отверстия в древесине и металле.
- Обладает быстрозажимным патроном, характерным высокой функциональностью.
- Обрезиненный провод не задубеет в мороз: инструменту найдется применение при любых погодных условиях.
Недостатки:
- Пистолетная рукоятка без резиновых вставок, что делает удержание менее комфортным.
- Ступеней крутящего момента слишком мало, чтобы обеспечить тонкую настройку силы закручивания.
СТАВР ДШС-10/450-2С
Не знаете, какой бюджетный сетевой шуруповерт для домашних работ лучше выбрать среди товаров отечественных производителей? Данная модель обладает стильным футуристичным дизайном и выделяется достаточно высокой мощностью.
Преимущества:
- Высокая мощность проводной дрели, составляющая 450 Вт.
- Кнопку пуска можно заблокировать. Это облегчит длительное сверление.
- Две скорости. На пониженной удобно крутить, на максимальной – сверлить.
- Возможность создавать крупные отверстия в древесине – почти 3 сантиметра.
- Есть перфорация, через которую от движка отводится горячий воздух.
Недостатки:
- Достаточно ощутимый вес инструмента: работать длительное время, особенно держа дрель над собой, окажется крайне неудобно.
- Переключатель направления вращения нажимается с усилием.
Kolner KED 240
Модель от немецкой торговой марки выделяется крайне минималистичным дизайном. В инструменте нет ни одной дополнительной функции, что позволило производителям обеспечить крайне доступную стоимость.
Преимущества:
- За счет быстрозажимного патрона рабочую оснастку можно менять без дополнительных инструментов.
- Высокое для своей цены качество сборки: в своих отзывах покупатели отмечают, что электроинструмент справляется с полноценным ремонтом в доме.
- Компактные габариты: прибор удобно лежит в женской ладони, подразумевает работу в труднодоступных областях.
Недостатки:
- Сравнительно небольшой вес модели.
- На рукоятке нет нескользящих накладок, которые могли бы предотвратить выскальзывание.
ВИХРЬ СШ-550/1
Универсальный электроприбор подойдет для сверления и заворачивания крепежа. Чтобы эффективно работать с последним, модель оснащена 19 ступенями регулировки интенсивности крутящего момента.
Преимущества:
- Устройство не выскальзывает из рук во время работы благодаря резиновым накладкам на пистолетной рукояти.
- Двухскоростной редуктор: скорость занижают для работы с саморезами. Вторая подойдет, чтобы добиться максимальной производительности при сверлении.
- Высокая мощность, которая делает инструмент устойчивым к перегрузкам.
- Есть дополнительная ступень для использования прибора в качестве дрели.
Недостатки:
- Отсутствие фонарика для подсветки темных областей.
- Нет тормоза двигателя.
Интерскол ДШ-10/260Э2
Представляем лучший сетевой шуруповерт в категории дешевого электроинструмента. Устройство обладает широким функционалом, которого будет более, чем достаточно любому домашнему мастеру.
Преимущества:
- Высокий крутящий момент: производительности достаточно практически для любого соединения, с которым можно столкнуться в бытовой эксплуатации.
- Качественная конструкция электроинструмента: отсутствуют люфты и скрипы.
- Есть отверстия в корпусе для отведения излишков горячего воздуха.
- Эргономичная рукоятка, гарантирующая комфортное удержание.
Недостатки:
- Электрокабель коротковат – всего 2 метра.
- Неудобное переключение скоростей.
Топ сетевых шуруповертов в сегменте цена / качество
Цена оборудования, представленного в данной категории, обуславливается его эффективностью и долговечностью. В этих аппаратах есть все необходимое для полноценной работы с крепежом. Лучший сетевой шуруповерт цена качество вы сможете подобрать среди японских и отечественных устройств. Одна из представленных моделей оснащена ударным режимом, который станет хорошим подспорьем в сверлении кирпича.
|
Модель
|
Мощность (Вт)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Max число оборотов на холостом ходу
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Удар
|
Длина шнура (м)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita TD0101F
|
230
|
100
|
3 600
|
Не для сверления
|
Есть
|
2.5
|
0.99
|
8 495
|
Sturm! ID2145P
|
450
|
45
|
1 500
|
20 / 10
|
Нет
|
4.1
|
1.6
|
3 860
|
Makita DF0300
|
320
|
56
|
1 500
|
28 / 10
|
Нет
|
2.5
|
1.2
|
5 842
|
ЗУБР ДШ-М3-500-2
|
500
|
45
|
1 800
|
25 / 10
|
Нет
|
5
|
1.6
|
3 790
Makita TD0101F
Данная модель попала в топ лучших сетевых шуруповертов по соотношению цены и качества благодаря высокому показателю крутящего момента. За счет него устройство справится с самыми сложными соединениями.
Преимущества:
- Прорезиненная рукоятка, обеспечивающая удобное удержание и минимизирующая вероятность выпадения прибора из рук.
- Небольшая масса: корпус электроинструмента весит чуть меньше килограмма.
- Высокий предел частоты вращения шпинделя позволит быстро закручивать мелкие элементы крепежа.
- Большое количество отверстий для отведения горячего воздуха.
- Лучший шуруповерт от сети обладает крайне высоким крутящим моментом – 100 Н*м.
- Ударный режим, облегчающий работу со сложными соединениями.
Недостатки:
- Нет ступени для сверления: с помощью данной модели нельзя создавать отверстия.
- Нагревается при интенсивном использовании.
Sturm! ID2145P
Производитель снабдил данную модель 23 ступенями крутящего момента и двухскоростным редуктором. Эти особенности делают инструмент отличным вариантом для мебельщиков, монтажников и прочих специалистов, активно использующих электроинструмент.
Преимущества:
- Широкий диапазон настройки силы крутящего момента.
- Длинный кабель: 4 метра обеспечат большую рабочую область.
- За счет высокого качества сборки прибор рассчитан на длительный срок службы.
- Доступная стоимость.
Недостатки:
- Большой вес становится помехой при проведении длительных ремонтных и строительных работ.
Makita DF0300
Помимо эргономичного и стильного дизайна корпуса, японские дрели выделяются продуманным балансом между небольшой массой и высокой производительностью. Данная модель не стала исключением из правил.
Преимущества:
- Как и многие лучшие сетевые шуруповерты, данное устройство обладает небольшим весом.
- Высокий крутящий момент, позволяющий выполнять сложные задач.
- Низкое потребление энергии, несмотря на крайне достойную производительность.
Недостатки:
- Малый размер электрокабеля.
- Отсутствие блокировки шпинделя усложняет замену оснастки.
ЗУБР ДШ-М3-500-2
Последним в рейтинге сетевых шуруповертов по соотношению цены и качества выступает модель отечественного производства. Несмотря на доступную стоимость, этот инструмент продуман до мелочей: применение ему найдут не только любители, но и опытные мастера.
Преимущества:
- Отвечая на вопрос, какой электрический сетевой шуруповерт обеспечит широкую рабочую область лучше, смело посоветуем эту модель. Длина электрического кабеля у нее составляет 5 метров, что особенно оценят строители.
- Металлическая клипса является важным достоинством дрели. После сравнения с проводными аналогами можно сказать, что производители большинства моделей обошли эту особенность стороной.
- Две скорости: высокая эффективность при сверлении и закручивании.
Недостатки:
- Большой вес инструмента.
- Двигатель нагревается при длительном использовании.
Топ дрелей-шуруповерт от сети
Универсальность является хорошим и крайне важным критерием при подборе электроинструмента для дома. Полезно иметь возможность не только завинтить шуруп, но и создать отверстие в дереве или гипсокартоне. Для начала нужно подобрать правильный сетевой шуруповерт. Какой лучше справится со сверлением и закручиванием – разберем в данном рейтинге.
|
Модель
|
Мощность (Вт)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Max число оборотов на холостом ходу
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Удар
|
Длина шнура (м)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Sturm ID2145PT
|
300
|
40
|
1 500
|
20 / 13
|
Нет
|
4
|
1.7
|
4 240
|
PATRIOT FS 306
|
300
|
35
|
1 390
|
20 / 10
|
Нет
|
5.5
|
1.2
|
3 330
|
ЗУБР ДШ-М1-400
|
400
|
28
|
750
|
25 / 10
|
Нет
|
2
|
1.26
|
3 190
|
Интерскол ДШ-10/320Э2
|
320
|
35
|
1 800
|
25 / 10
|
Нет
|
2
|
1.4
|
3 690
|
РЕСАНТА СШ-550-2
|
550
|
36
|
1 500
|
25 / 10
|
Нет
|
1.5
|
1.3
|
3 190
Sturm ID2145PT
Лучший электрический шуруповерт для дома может стать отличной заменой любому аккумуляторному аналогу: электроинструмент универсальный, надежный, удобно лежит в руке.
Преимущества:
- Шуруповерт от сети производства компании Sturm обладает самым высоким в данном рейтинге крутящим моментом. 40 Н*м будет достаточно для бытовых работ любого вида.
- Стильный внешний вид оборудования.
- Эргономичная рукоятка, созданная для комфортного и надежного хвата.
- Блокировка шпинделя, облегчающая замену рабочей оснастки.
- Присутствует отдельная ступень для работы в режиме дрели.
Недостатки:
- Есть люфт патрона.
- Подсветка отсутствует.
- У производителя получилась достаточно тяжелая модель: ее вес составляет 1.7 кг.
PATRIOT FS 306
Согласно мнению пользователей, устройство заслуживает внимания благодаря длинному электрокабелю (5.5 метров), стабильной работе и удобству удержания. Эти качества делают модель отличным решением для отделки и несложных строительных работ.
Преимущества:
- Блокировка клавиши пуска позволит с удобством сверлить длительное время.
- Благодаря резиновым прокладкам внутренние узлы дрели защищены от попадания пыли.
- Электрический кабель рассчитан на эксплуатацию при низких температурных условиях.
Недостатки:
- Незначительный люфт при вращении патрона.
- Во время работы на второй скорости возникают треск и проскакивание.
ЗУБР ДШ-М1-400
Все функциональные решения, принятые инженерами компании Зубр, а именно скобу, держатель для бит и фонарик, по достоинству оценят профессиональные монтажники. Но за счет невысокой стоимости модель доступна каждому и для бытовых работ.
Преимущества:
- Наличие крепления, предназначенного для удержания биты.
- Светодиодный фонарик, облегчающий сверление в темноте.
- Экономичное стачивание угольных щеток (ресурс достигает 40 часов).
- Нескользящие накладки повышают удобство удержания и делают электроприбор более ударопрочным.
Недостатки:
- Односкоростной редуктор.
- При высокой интенсивности использования появляется ощутимый нагрев.
Интерскол ДШ-10/320Э2
Данная модель является одним из лучших вариантов для бытового использования. Это обуславливается удобством управления и обслуживания. Все необходимые клавиши находятся в одном месте, а угольные щетки можно заменять в домашних условиях.
Преимущества:
- Это хороший сетевой шуруповерт для выполнения широкого спектра работ: модель оснащена 20 ступенями в режиме закручивания, но ее также можно использовать как дрель.
- Высокий показатель максимальной скорости вращения – 1 800 оборотов в минуту.
- Простота замены щеток.
- Резиновые накладки на ручке.
Недостатки:
- Короткий кабель – всего 2 метра.
- Отсутствие подсветки активной области.
- Присутствует биение рабочей оснастки в патроне.
- Нет возможности заблокировать шпиндель.
РЕСАНТА СШ-550-2
Замыкает рейтинг недорогих сетевых шуруповертов устройство отечественного производства. Модель заслуживает внимания за счет компактного корпуса и высокой мощности.
Преимущества:
- Функция реверса позволит эффективно выкручивать крепеж, выводить застрявшее сверло без повреждения электроинструмента.
- Малый вес оборудования.
- Двухскоростной редуктор, гарантирующий широкую сферу применения.
- Быстрозажимной патрон, позволяющий оперативно менять оснастку.
Недостатки:
- Очень короткий кабель, который делает работу дрелью некомфортной в отдельных обстоятельствах.
- Некоторые пользователи жалуются на брак: например, перегорание подсветки в первый день использования.
Лучший сетевой ударный шуруповерт
В процессе ремонта часто требуется завинчивать крепежные элементы в стены, выполненные из кирпичной кладки. Стандартная модель с этим не справится. Ударный механизм станет лучшим решением для повышения эффективности работы с подобными поверхностями. Мы составили рейтинг проводных шуруповертов, характерных высоким показателем крутящего момента и оснащенных ударным механизмом.
|
Модель
|
Мощность (Вт)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Max число оборотов на холостом ходу
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Удар
|
Длина шнура (м)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita HP0300
|
320
|
56
|
1 500
|
28 / 10
|
Есть
|
2.5
|
1.3
|
6 345
|
Elitech ВУ 250РЭ
|
250
|
100
|
3 600
|
Не для сверления
|
Есть
|
2
|
1.1
|
3 472
|
Makita TD0100
|
230
|
100
|
3 600
|
Не для сверления
|
Есть
|
2.5
|
0.96
|
7 490
Makita HP0300
Начнем рейтинг шуруповертов от сети 220В, оснащенных функцией удара, с модели из Японии. Устройство способно сверлить в бетонных конструкциях отверстия диаметром до 8 мм.
Преимущества:
- Двухскоростной редуктор, за счет которого обеспечивается многофункциональность электроинструмента.
- Небольшой вес.
- Эргономичная форма рукоятки.
- Быстрозажимной патрон, благодаря которому легко устанавливать новую рабочую оснастку.
Недостатки:
- Не комплектуется чемоданчиком для переноски.
- Отсутствует блокировка шпинделя.
Elitech ВУ 250РЭ
Благодаря внушительному показателю крутящего момента ударный сетевой шуруповёрт справится с любым, даже прикипевшим крепежом. Тангенциальный удар гарантирует высокую эффективность в работе с шурупами.
Преимущества:
- Высокий показатель крутящего момента – 100 Н*м.
- Шестигранный патрон обеспечивает максимально быструю замену бит.
- Компактные размеры и малый вес электроприбора.
Недостатки:
- Если вы не знаете, какой выбрать сетевой шуруповерт для работы при слабом освещении, данная модель не подойдет: в ней отсутствует подсветка.
- Инструмент предназначен только для закручивания и отвинчивания: режим дрели не предусмотрен.
- Короткий электрокабель.
Makita TD0100
Электроинструмент профессионального класса предназначен для длительных и высокоинтенсивных работ с крепежом. Модель создана для производственных предприятий, строительных работ, станций технического обслуживания.
Преимущества:
- Крутящий момент, который позволит справиться с любым соединением.
- Множество отверстий, эффективно отводящих горячий воздух.
- Небольшая масса: устройством комфортно работать на протяжении всей смены. Прибор весит немногим меньше килограмма.
Недостатки:
- В отличие от большинства устройств, попавших в этот обзор сетевых шуруповертов, модель не предназначена для сверления.
- Высокая стоимость электроинструмента.
- Нет подсветки.
Рейтинг мощных сетевых шуруповертов
В последний топ проводные шуруповертов вошли устройства, обладающие самыми высокими показателями мощности. Составляя данную категорию рейтинга, мы нашли как хорошие модели по низкой цене, так и приборы, пригодные для профессиональной деятельности.
|
Модель
|
Мощность (Вт)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Max число оборотов на холостом ходу
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Удар
|
Длина шнура (м)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita FS4300
|
570
|
10
|
4 000
|
Не для сверления
|
Нет
|
2.5
|
1.4
|
11 170
|
Makita FS2300
|
570
|
25
|
2 500
|
Не для сверления
|
Нет
|
2.5
|
1.6
|
10 346
|
ЗУБР ЗСШ-300-2
|
300
|
35
|
1 400
|
25 / 10
|
Нет
|
5
|
1.6
|
2 990
|
ВИХРЬ СШ-550/2
|
550
|
34
|
1 500
|
25 / 10
|
Нет
|
5
|
1.2
|
2 690
Makita FS4300
Помимо высокой мощности, электроприбор обладает множеством других достоинств. Среди них можно отметить наличие светодиодного фонарика, прорезиненной рукоятки, функции реверса.
Преимущества:
- Лучший проводной шуруповерт оснащен шестигранным патроном, облегчающим смену рабочей оснастки.
- Высокий показатель максимальной частоты вращения позволит быстро собирать и демонтировать соединения любой сложности.
- Муфта синхронизируется с элементом сцепления, благодаря чему устройство характерно низкой шумностью.
Недостатки:
Makita FS2300
Устройство станет незаменимым помощником, если ваш род деятельности подразумевает закручивание крепежа в промышленных масштабах. Эффективность в такой работе обеспечивается удобством удержания и скоростью вращения.
Преимущества:
- На верхней части есть скоба, за которую инструмент можно зацепить на поясе.
- Шестигранный патрон удобен для быстрой смены рабочей оснастки.
- Устройство оснащено регулировкой глубины закручивания.
- Есть фиксация кнопки включения.
Недостатки:
- Инструмент тяжелый. Комфортно работать им долгое время смогут только физически подготовленные пользователи.
- Не подходит для сверления.
ЗУБР ЗСШ-300-2
Электроинструмент бытового класса будет полезен в сборке мебели, обслуживании электротехники и бытовых приборов. Быстрозажимной патрон обеспечит совместимость со всей ходовой оснасткой.
Преимущества:
- 23 ступени, обеспечивающие подбор оптимальной интенсивности крутящего момента.
- Длинный 5-метровый кабель поможет работать вдали от источников питания.
- Демократичная стоимость дрели.
- Компактные габариты.
- Качественная сборка.
Недостатки:
- Большой вес электроприбора.
- Отсутствует блокировка шпинделя: неудобно менять биты и сверла.
ВИХРЬ СШ-550/2
Завершает топ шуруповертов от сети модель российского производства. Несмотря на высокую мощность, стоимость инструмента делает его доступным решением для бытовой эксплуатации.
Преимущества:
- Небольшая масса дрели.
- Прорезиненные накладки на ручке обеспечивают надежный хват.
- Длина кабеля – 5 метров.
- Двухскоростной редуктор. Первая скорость для закручивания, вторая – для сверления.
- Подсветка рабочей области.
- Доступная цена.
Недостатки:
- Переключатель функции реверса расположен неудобно.
- Электроприбор перегревается при длительном сверлении.