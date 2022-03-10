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Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
4.6
51
2 850 ₽
3 720 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
    Арт. 77777Х106306
    4.6
    51
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2

      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2

      • -870 ₽
      2 850 ₽
      3 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106306
      4.6
      51

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -870 ₽
      2 850 ₽
      3 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2 используется для сверления отверстий и работ с крепежными элементами. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы: первая скорость предназначена для работ с крепежами, вторая - для сверления. Скорость вращения регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при ведении некоторых операций, например при наживлении саморезов.

        Преимущества 

        • Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II
        • Электронная регулировка оборотов
        • Надежный планетарный редуктор
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Наибольший диаметр шурупов составляет 6 мм
        • Двадцать позиций крутящего момента на выбор + позиция для сверления
        • Фиксатор пусковой клавиши
        • Вентиляционные отверстия поддерживают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса