Преимущества

Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II

Электронная регулировка оборотов

Надежный планетарный редуктор

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Наибольший диаметр шурупов составляет 6 мм

Двадцать позиций крутящего момента на выбор + позиция для сверления

Фиксатор пусковой клавиши

Вентиляционные отверстия поддерживают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2 используется для сверления отверстий и работ с крепежными элементами. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы: первая скорость предназначена для работ с крепежами, вторая - для сверления. Скорость вращения регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при ведении некоторых операций, например при наживлении саморезов.