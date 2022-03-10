Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2
Арт. 77777Х106306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э2 используется для сверления отверстий и работ с крепежными элементами. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы: первая скорость предназначена для работ с крепежами, вторая - для сверления. Скорость вращения регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при ведении некоторых операций, например при наживлении саморезов.
Преимущества
- Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II
- Электронная регулировка оборотов
- Надежный планетарный редуктор
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Наибольший диаметр шурупов составляет 6 мм
- Двадцать позиций крутящего момента на выбор + позиция для сверления
- Фиксатор пусковой клавиши
- Вентиляционные отверстия поддерживают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса