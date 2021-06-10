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Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Арт. 77777Х106261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P - простой и очень эффективный в использовании электрический инструмент, обладающий большим крутящим моментом. Двухскоростной редуктор позволяет выбирать наиболее оптимальный режим для выполнения необходимого объема и сложности операций. Возможность блокировки шпинделя обеспечивает быструю и удобную замену насадок.
Преимущества
- Легкость и простота эксплуатации
- Быстрозажимной патрон
- Повышенный рабочий ресурс
- Устойчивость к износу
- Высокая надежность
- Мягкие накладки на рукоятке снижают вибрацию и обеспечивают удобство в работе
- Реверс - для завинчивания и отвинчивания крепежа путем нажатия кнопки и изменения направления вращения насадки в противоположную сторону
- Большое количество ступеней крутящего момента позволяют подобрать необходимое значение, подходящее под конкретный материал