Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
5.0
2
2 899 ₽
3 250 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Арт. 77777Х106261
5.0
2
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P
Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P

Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -351 ₽
2 899 ₽
3 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
25 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777Х106261
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
45
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -351 ₽
2 899 ₽
3 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
25 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Набор сверл по металлу Matrix 72386, 13 штук
399 ₽
520 ₽
5.0
Набор сверл по металлу Matrix 72386, 13 штук
  • -121 ₽
Набор сверел Практика 640-193
175 ₽
5.0
Набор сверел Практика 640-193
Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
60 ₽
4.8
Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
30 ₽
5.0
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №367, HSS-M2 TiN, 4 мм
100 ₽
5.0
Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №367, HSS-M2 TiN, 4 мм
Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
722 ₽
5.0
Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
340 ₽
5.0
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Смазка многоцелевая Stihl 40 г.
439 ₽
Смазка многоцелевая Stihl 40 г.
Набор торсионных бит Cutop Profi Plus 84-348 (2 шт, длина 50 мм)
190 ₽
Набор торсионных бит Cutop Profi Plus 84-348 (2 шт, длина 50 мм)
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
170 ₽
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
Сверло по металлу Практика 033-246, 5х86 мм
75 ₽
Сверло по металлу Практика 033-246, 5х86 мм
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P - простой и очень эффективный в использовании электрический инструмент, обладающий большим крутящим моментом. Двухскоростной редуктор позволяет выбирать наиболее оптимальный режим для выполнения необходимого объема и сложности операций. Возможность блокировки шпинделя обеспечивает быструю и удобную замену насадок.

    Преимущества

    • Легкость и простота эксплуатации
    • Быстрозажимной патрон
    • Повышенный рабочий ресурс
    • Устойчивость к износу
    • Высокая надежность
    • Мягкие накладки на рукоятке снижают вибрацию и обеспечивают удобство в работе
    • Реверс - для завинчивания и отвинчивания крепежа путем нажатия кнопки и изменения направления вращения насадки в противоположную сторону
    • Большое количество ступеней крутящего момента позволяют подобрать необходимое значение, подходящее под конкретный материал