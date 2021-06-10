Преимущества

Легкость и простота эксплуатации

Быстрозажимной патрон

Повышенный рабочий ресурс

Устойчивость к износу

Высокая надежность

Мягкие накладки на рукоятке снижают вибрацию и обеспечивают удобство в работе



Реверс - для завинчивания и отвинчивания крепежа путем нажатия кнопки и изменения направления вращения насадки в противоположную сторону



Большое количество ступеней крутящего момента позволяют подобрать необходимое значение, подходящее под конкретный материал



Сетевая дрель-шуруповерт Sturm ID2145P - простой и очень эффективный в использовании электрический инструмент, обладающий большим крутящим моментом. Двухскоростной редуктор позволяет выбирать наиболее оптимальный режим для выполнения необходимого объема и сложности операций. Возможность блокировки шпинделя обеспечивает быструю и удобную замену насадок.