В этой категории представлены ручные штроборезы, широко используемые в строительстве и для работ на даче. Для облегчения выбора среди множества товаров на сайте есть возможность подобрать модели по указанным параметрам: популярности, цене, диаметру диска, наличию предохранительной муфты, системы плавного пуска и другим.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить штроборезы в городе Ярославль по цене от 5600 до 95220 рублей. В наличии более 32 наименований. Штроборезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.