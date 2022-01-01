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Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Арт. О00000041798
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Строительный пылесос FUBAG WD 5SP 38992 предназначен для сбора сухого и влажного мусора. Функция «Автостарт» выполняет синхронное включение пылесоса и электроинструмента. Колеса на корпусе обеспечивает простоту перемещения прибора. Дополнительная ручка позволяет намотать шнур во время работы или для удобства при хранении.
Преимущества
- Двигатель обеспечивает высокую силу всасывания;
- Колеса облегчают перемещение FUBAG WD 5SP 38992 с места на место;
- Бак 30 л - для долгой работы без перерыва на очистку;
- Розетка на корпусе - для подключения дополнительного оборудования;
- HEPA фильтр не выпускает пыль обратно в помещение;
- Мощный двигатель обеспечивает качественную уборку.