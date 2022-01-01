Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992

Преимущества

Двигатель обеспечивает высокую силу всасывания;

Колеса облегчают перемещение FUBAG WD 5SP 38992 с места на место;

Бак 30 л - для долгой работы без перерыва на очистку;

Розетка на корпусе - для подключения дополнительного оборудования;

HEPA фильтр не выпускает пыль обратно в помещение;

Мощный двигатель обеспечивает качественную уборку.

Строительный пылесос FUBAG WD 5SP 38992 предназначен для сбора сухого и влажного мусора. Функция «Автостарт» выполняет синхронное включение пылесоса и электроинструмента. Колеса на корпусе обеспечивает простоту перемещения прибора. Дополнительная ручка позволяет намотать шнур во время работы или для удобства при хранении.