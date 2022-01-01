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Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
8 299 ₽
9 510 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Арт. О00000041798
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992
Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992

Строительный пылесос Fubag WD 5SP (1,4 кВт, 30 л) 38992

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  • -1 211 ₽
8 299 ₽
9 510 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 13 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000041798

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 211 ₽
8 299 ₽
9 510 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 13 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Строительный пылесос FUBAG WD 5SP 38992 предназначен для сбора сухого и влажного мусора. Функция «Автостарт» выполняет синхронное включение пылесоса и электроинструмента. Колеса на корпусе обеспечивает простоту перемещения прибора. Дополнительная ручка позволяет намотать шнур во время работы или для удобства при хранении.

    Преимущества

    • Двигатель обеспечивает высокую силу всасывания;
    • Колеса облегчают перемещение FUBAG WD 5SP 38992 с места на место;
    • Бак 30 л - для долгой работы без перерыва на очистку;
    • Розетка на корпусе - для подключения дополнительного оборудования;
    • HEPA фильтр не выпускает пыль обратно в помещение;
    • Мощный двигатель обеспечивает качественную уборку.