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Промышленные пылесосы (строительные)

Мощные строительные пылесосы

  • Мощность, Вт: от 1500
Найдено: 26 товаров
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Мощные строительные пылесосы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 899 рублей до 57 080 рублей. В наличии более 21 наименование. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.