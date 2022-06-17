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Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
4.5
2
10 490 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
    Арт. О00000011349
    4.5
    2
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л

      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л

      10 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011349
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      10 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30 72/19/2 используется для сухой и влажной уборки, а также для сбора строительного мусора и воды. Незаменимый помощник при выполнении работ по резке бетона, шлифованию и других строительных работ. На корпусе аппарата встроена розетка для подключения электроинструмента, она обеспечивает синхронное включение приборов. Колеса и ручка на обеспечивают простоту перемещения пылесоса по поверхности.

        Преимущества

        • Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
        • Устойчивая конструкция
        • Рукоять для удобства транспортировки
        • Простота управления Вихрь СП-1500/30 72/19/2
        • Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
        • Влажная и сухая уборка - универсальность пылесоса
        • Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом