Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л

Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20
Арт. О00000011348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20 72/19/1 - незаменимый помощник при выполнении работ по резке бетона, шлифованию и других строительных работ. Мощная модель может использоваться для сухой и влажной уборки. На корпусе аппарата встроена розетка для электроинструмента, она обеспечивает синхронное включение приборов. Колеса и ручка на обеспечивают простоту перемещения пылесоса по поверхности.
Преимущества
- Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
- Устойчивая конструкция
- Рукоять для удобства транспортировки
- Простота управления Вихрь СП-1500/20 72/19/1
- Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
- Влажная и сухая уборка - универсальность пылесоса
- Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом