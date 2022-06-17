Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л

Преимущества

Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах

Устойчивая конструкция

Рукоять для удобства транспортировки

Простота управления Вихрь СП-1500/20 72/19/1

Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли

Влажная и сухая уборка - универсальность пылесоса

Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом

Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20 72/19/1 - незаменимый помощник при выполнении работ по резке бетона, шлифованию и других строительных работ. Мощная модель может использоваться для сухой и влажной уборки. На корпусе аппарата встроена розетка для электроинструмента, она обеспечивает синхронное включение приборов. Колеса и ручка на обеспечивают простоту перемещения пылесоса по поверхности.