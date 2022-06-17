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Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
5.0
2
7 190 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20
    Арт. О00000011348
    5.0
    2
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
    Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л
      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20, мощность 1500 Вт, 20 л

      Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20

      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011348
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Россия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20 72/19/1 - незаменимый помощник при выполнении работ по резке бетона, шлифованию и других строительных работ. Мощная модель может использоваться для сухой и влажной уборки. На корпусе аппарата встроена розетка для электроинструмента, она обеспечивает синхронное включение приборов. Колеса и ручка на обеспечивают простоту перемещения пылесоса по поверхности.

        Преимущества

        • Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
        • Устойчивая конструкция
        • Рукоять для удобства транспортировки
        • Простота управления Вихрь СП-1500/20 72/19/1
        • Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
        • Влажная и сухая уборка - универсальность пылесоса
        • Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом