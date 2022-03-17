Расскажем, на что обратить внимание при покупке и представим рейтинг строительных пылесосов по версии "Бигам".
Но перед тем, как обратиться к выбору лучшего пылесоса, важно понять, почему их выделили в отдельный класс уборочной техники.
Пылесосы, которые используются в жилых помещениях для уборки пыли и мусора устроены проще, чем профессиональные модели. Это обусловлено характером и объемом загрязнений.
|Бытовой пылесос
|Строительный пылесос
Бытовой пылесос не способен справится с обилием строительной пыли, кусков стекла, бетонной крошкой или очистить поверхность от следов вредных веществ и жидкостей. Попытка использовать бытовой пылесос при уборке строительных отходов может привести к недостаточной фильтрации элементов, выбросу пыли через выдув, поломке или разрыву пылесборника, выходу из строя двигателя. Для таких целей используют пылесосы, которые получили название строительных. В таблице представлены основные отличия двух видов пылесосов.
|
Параметры для сравнения
|
Бытовой пылесос
|
Строительный пылесос
|
Материал корпуса
|
Пластик
|
Металл/пластик повышенной прочности
|
Фильтры
|
Губчатые или тканевые
|
Многоступенчатые, сложные
|
Объем пылесборника
|
До 20 л
|
До 100 л
|
Сила всасывания
|
До 40 л/с
|
До 100 л/с
|
Способность уборки вредной мелкодисперсной пыли
|
Нет
|
Есть
Чтобы выбрать пылесос, посмотрите на:
Производители указывают два типа мощности: мощность потребления и мощность всасывания. Мощность потребления показывает сколько электроэнергии требуется пылесосу для работы, а мощность всасывания – способность собирать мусор разного размера и агрегатного состояния. Поэтому, когда вы определите цель покупки пылесоса, то большее внимание уделите второму показателю.
По типу питания пылесосы бывают электрическими - питающимися от сети с напряжением 220 или 380 В. Или аккумуляторными - использующими батарею.
Модели пылесосов с аккумуляторным питанием удобны в условиях отсутствия рядом источника электричества. Производители устанавливают Li-ion батареи как в компактные переносные пылесосы, так и в напольные пылесосы с вместительным баком.
При наличии в обиходе техники одной марки стоит обратить внимание на совместимость аккумуляторов пылесоса и другого инструмента. Совместимость аккумуляторов разных устройств даст возможность заменить севшую или вышедшую из строя батарею без приобретения новой.
Вакуумные устройства с аккумулятором полезны при уборке небольших слабозагрязненных помещений и площадок, поскольку ресурс батареи, в сравнении с проводными электрическими двигателями, весьма ограничен.
Пылесосы оснащают асинхронными или коллекторными электрическими двигателями.
Асинхронные двигатели
Работают за счет движения магнитных полей, создаваемых в роторе и страторе при подаче напряжения. Такой двигатель передает напряжение бесщеточным способом, поэтому его основным преимуществом будет износоустойчивость и способности работать длительный срок без ремонта. Асинхронные двигатели используются в лучших дорогих пылесосах, собирающих легковоспламеняемые частицы. Поскольку их принцип работы исключает трение деталей друг о друга, а, следовательно, и образование искр.
Коллекторные двигатели с байпассом
Спектр применения строительных пылесосов не ограничивается уборкой легковоспламеняемых частиц. Их часто используют в помещениях с обилием мусора, пыли и влаги. В трудных условиях важно защитить двигатель от внешнего воздействия.
Такая защита осуществляется с помощью функции by-pass (байпасс). Ей оснащают коллекторные моторы, которые работают от трения щетинок щеточно-коллекторного узла о металлическую пластину.
В случае возникновения риска перегрева или попадания влаги на двигатель байпасс отключает мотор, предохраняя его поломки. Поэтому пылесосы с такой функцией лучше подойдут для работы на масштабных строительных площадках и производстве.
Для моделей пылесосов, которые работают в условиях повышенной влажности или собирают взрывоопасные отходы, производители указывают степень защиты. Она обозначается латинскими буквами IP (Ingress Protection) и двумя цифрами. Первая показывает защиту от пыли в диапазоне 0 - 6, вторая – влагостойкость в диапазоне от 0 до 8. Чем больше число в обозначении, тем выше уровень защиты. Например, для взрывоопасных частиц рекомендуемый уровень защиты выше IP54.
От качеств пылесборника зависит способность пылесоса собирать определенные виды частиц. Емкости для пыли в строительных вакуумных аппаратах бывают объемом от 5-15 литров в небольших моделях, так и до 100 литров в промышленных.
Выделяют следующие виды пылесборников:
Бумажные пакеты обладают плотностью, достаточной для удержания мелких частиц (до 0,3 мкм), что помогает реже менять фильтры. Поэтому их используют на производстве с загрязненностью воздуха пылевыми частицами мелкой фракции. Но прочности и влагостойкости пакета не хватит, чтобы собрать осколки стекла, бетонную крошку, воду или намокшие куски бумаги. Также бумажные изделия требуют замены после наполнения, для чего процесс уборки приходится останавливать. Это влечет за собой еще один их минус – неэкономичность.
В отличие от бумажных пакетов тканевые мешки рассчитаны на многоразовое использование. При наполнении их можно извлечь, прочистить и использовать повторно до износа материала. Чистка мешка занимает время, и в процессе выделяется много пыли, но при большом объеме работ этот вариант выгоднее бумажных накопителей. Ткань имеет большую устойчивость к грубым частицам, но собрать в нее крупные куски мусора не получится. Под действием острых осколков и крупной крошки тканевый мешок, также, как и бумажный пакет, порвется. Плотности тканевого мешка будет недостаточно и для сбора мельчайших частиц.
Контейнеры являются самым прочным пылесборником. Их изготавливают из пластика или металла. Объема контейнера достаточно, чтобы собрать до 90-100 литров строительных отходов в зависимости от заявленной вместимости. Такие емкости устанавливают в устройствах циклонного типа с большой силой всасывания, где мусор скапливается в приемнике благодаря центробежной силе. Контейнер способен собирать обломки бетона и засохших строительных смесей, стекло и влажный мусор. К недостаткам контейнеров относят неспособность удерживать мелкодисперсные частицы, поэтому агрегаты с контейнерным пылесборником оснащаются дополнительными фильтрами для очищения выдуваемого воздуха.
Чтобы обработанный пылесосом воздух не выносил в атмосферу частицы или остатки вредных для вдыхания веществ, вакуумные аппараты оснащают фильтрами. Отчасти функцию фильтра выполняет пылесборник, но их пропускная способность бывает гораздо выше необходимой. Для очистки выдуваемого воздуха от мелких частиц применяют фильтры из нейлона, которые задерживают мелкую пыль, или пулиуритана, способного справиться с жидкостью. Но самые эффективные для решения этой задачи - НЕРА-фильтры и аквафильтры.
|
НЕРА-фильтр цепляет пыль на волокна разной формы с помощью механического прикрепления, инерции или диффузии.
|
Аквафильтр. Пыль оседает в резервуаре с водой, который находится за фильтром очистки от крупных частиц.
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|
Выбор пылесоса зависит и от характеристик мусора, который необходимо убирать. Пылесос должен быть приспособлен для сбора и переработки вредных для вдыхания веществ и сводить их присутствие в помещении к минимуму. Поэтому при выборе важно знать класс опасности мелких частиц.
L – самый безопасный класс. В него входит пыль от глины, краски, мела.
Для фильтрации такой пыли достаточно простых тканевых прокладок и мешков. Этот мусор не представляет опасности для человека, поэтому его можно утилизировать в мусорные контейнеры.
М - средний класс опасности. К нему относят частицы никеля, меди, древесину, бетонную пыль.
При переработке таких отходов используют уже многоступенчатые фильтры, а выбрасывать такой мусор необходимо осторожно, избегая выхода частиц из пылесборника.
Н-класс включает частицы, требующие большой осторожности при уборке. Это частицы канцерогенов, удобрений, свинца, грибков и плесени, формальдегидов. Сюда часто включают и асбестовую пыль, но некоторые производители выделяют ее в отдельный класс А.
Уровень фильтрации таких элементов должен быть приближен к 100%. А утечка содержимого пылесборника должна приближаться к 0.
АРЕХ – особый класс частиц, подверженных воспламенению. Это пыль от угля, муки, сахара, алюминия.
Пылесосы для уборки легковоспламеняющихся и взрывоопасных частиц имеют повышенную защиту комплектующих и регулировку мощности всасывания, а их стоимость часто выше аналогов.
Корпус пылесоса должен быть устойчив к работе во влажном или запыленном помещении с большим количеством мусора. Корпус пылесоса изготавливают из прочного пластика и металла. Металлический корпус с антикоррозийными свойствами имеет более долгий срок службы, но создает больше шума из-за вибрации металлического листа при работе двигателя. Поэтому изделие с пластиковым корпусом будет лучшим вариантом для использования в закрытом помещении.
Корпус оснащен отверстиями для присоединения насадок, ручкой и колесами для перевозки, бортиком для смягчения ударов. В профессиональные пылесосы для промышленной уборки не добавляют опцию автоматического сматывания кабеля питания, так как частицы мусора засоряют механизм и могут вывести его из строя.
|Пылесос с пластиковым корпусом
|Пылесос с металлическим корпусом
От шланга пылесосов зависит способность забирать как крупные, тяжелые и налипшие на очищаемую поверхность частицы, так и обилие мелкой пыли. Рукава профессиональных вакуумных агрегатов изготавливают из прочного резиново-тканевого материала или пластика. Материал устойчив к изломам, механическим повреждениям от всасываемого мусора и влаге. А крепления для насадок и патрубка ударопрочны и обеспечивают плотный контакт.
Диаметр приспособления достигает от 32 до 50 мм, а длина около 3-5 м, что значительно больше, чем у бытовых моделей. Для лучшей работы при длинном шланге требуется большая мощность двигателя пылесоса.
Пылесос применяют для уборки мусора как в процессе работы (например, при шлифовке, штроблении), таки и после. В зависимости от этого аппарат оснащают дополнительными опциями.
Эта функция экономит время оператора при любой уборке, избавляя от необходимости прочищать фильтр вручную. Выделяют несколько ее вариантов.
Когда в фильтре скапливается предельно допустимое количество пыли, срабатывает датчик, и поток воздуха устремляется в противоположном направлении, очищая фильтр. Функцией автоматической очистки снабжают устройства премиального ценового сегмента.
Запускается при нажатии клавиши на корпусе пылесоса. При этом входное и выходное отверстие для воздуха в пылесосе должны быть перекрыты.
Осуществляется при нажатии кнопки за счет электромагнитного устройства в нижней части корпуса.
Функция удобна при использовании в процессе работы, чтобы сразу всасывать образовавшийся мусор. Для этого пылесос оснащают дополнительной розеткой на корпусе. При использовании этой опции стоит учитывать потребляемую инструментом мощность, она не должно превышать допустимый для пылесоса порог. В среднем диапазон допустимого для инструмента напряжения колеблется от 1200 до 2000 Вт.
Некоторые модели техники оборудованы коннектором для подключения пылесоса, что позволяет сразу всасывать мелкие частицы и очищать воздух в помещении. Эта функция не всегда удобна по причине большого размера шланга устройства.
Регулировка полезна при уборке мусора разных свойств. Она помогает снизить потребление пылесосом энергии, если частицы легко убираются.
Эта опция отключает двигатель, если его температура переходит необходимый для безопасной работы предел.
Сигнал предупреждает оператора о том, что пылесборник переполнен и нуждается в очищении или замене. Своевременное очищение пылесборника предотвращает перегрев двигателя и снижение силы всасывания пылесоса.
Переходники помогают решить проблему разницы разъемов для подключения при совместной работе пылесоса и инструмента. А с помощью разветвителя можно подключить к пылесосу несколько устройств.
Степенью разрежения воздуха в пылесосе называют разницу давления во внешней среде и внутри вакуумного аппарата. От разрежения и потребляемого объема воздуха в единицу времени зависит сила всасывания частиц. Для строительных пылесосов приемлемо разрежение и свыше 200 мБар.
Чтобы создать высокое разрежение в строительных пылесосах используют мощные однофазные вакуумные турбины.
Выбирая агрегат для своих целей стоит присмотреться к его производителю. Важным критерием здесь является специализация. От нее зависит опыт компании в производстве продукта и оснащение техники дополнительными опциями для удобства пользователя.
Строительные пылесосы производят:
Компания функционирует с 1935 года. От производства и ремонта отопительных приборов с 1980-х Karcher пришли к изготовлению очистительной техники. Требовательность немцев к точности задает высокую планку производителям техники этой марки. Karcher выпускает пылесосы для уборки строительного и промышленного мусора, способные работать от электричества и аккумулятора. Лучшие строительные пылесосы Керхер представлены на сайте Бигам.
Фирма открылась в 1886 году. Специализируется на изготовлении разного рода бытовой и промышленной электроники, механизмов и систем для автомобилей, отопительных и водонагревательных приборов, уборочной техники. Аппараты для всасывания пыли Bosch изготовлены из прочного пластика, оснащены тканевыми и контейнерными пылесборниками.
Японская компания функционирует с 1915 года. Makita изначально занималась ремонтом генераторов и осветительных приборов, с 60-ых годов начала выпускать электрический и бензиновый инструмент. Производитель выпускает вакуумные агрегаты, которые входят в ТОП- 10 лучших строительных пылесосов для уборки после ремонта.
Немецкая компания, которая является крупным производителем электрических и аккумуляторных дрелей и деревообрабатывающего оборудования. Поскольку основная специализация Metabo – ударный инструмент, в модельном ряду пылесосов есть единицы, способные работать в совместимости с моделями УШМ разного назначения.
Российский производитель инструмента и техники. Специализируется на производстве электрического и ручного инструмента, сопутствующих материалов, промышленной и садовой техники. Пылесосы «Зубр» способны подключаться к совместимому инструменту и убирать мусор после штробления стен и другой пыльной работы.
Малайский производитель электрического инструмента, сварочного оборудования и деревообрабатывающих механизмов. Пылесосы Deko обладают бюджетной стоимостью и подойдут для уборки строительной пыли. Они по праву представляются как лучшие строительные пылесосы и входят в рейтинг “Цена/качество”.
Российский изготовитель насосного оборудования, механического и ручного инструмента, строительной и дачной техники, известный с 1974 года. В пылесосах «Вихрь» используются НЕРА-фильтры, а в корпусе присутствует розетка для работы с электроинструментом.
Компания производит строительный инструмент, устройства для обработки бетона и дерева, оснастку. Была основана в 1991 году при участии ВНИИСМИ, поэтому уделяет большое внимание изучению и соблюдению технологии. Пылесосы марки «Интерскол» снабжены байпассным мотором, фильтром электромагнитной очистки.
Американская компания по производству инструмента, основанная в 1922 году. Изначально Dewalt специализировались на выпуске пил для древесины, а ближе к концу 20-ого века внедрили в ассортимент инструмент и технику для строительства и ремонта. Производитель оборудовал пылесосы системой AirLock для надежного подключения инструмента. В ассортименте представлены электрические и аккумуляторные модели.
Немецкий бренд, выпускающий инструмент для обработки дерева, металла, произведения строительных и ремонтных работ. Вакуумные аппараты Kolner оснащены розетками для электроинструмента, НЕРА-фильтрами для тщательной очистки воздуха. С их помощью можно производить уборку пыли разной фракции.
Российский производитель сварочного и строительного оборудования, снегоуборочной и отопительной техники, зарядных устройств и инструмента. Пылесосы бренда можно подключить к электроинструменту. Они оборудованы фильтрами очистки от мелких частиц и используют мешки для сбора мусора.
Компания с двадцатилетним стажем. Производит силовые устройства, садовую технику, электрический и аккумуляторный инструмент, насосное оборудование и оснастку. Рit поставляет на рынок пылесосы для уборки в разных условиях, работающие от батареи или сети. В корпусе некоторых моделей также имеются розетки для подключения инструмента.
Немецкая фирма – производитель пильного оборудования с 1971 года. Занимается изготовлением электрической и бензиновой техники как для промышленности, так и для бытовых нужд. Вакуумные агрегаты Stihl оснащают мешковыми и ПЭТ(циклонными) фильтрами, а также возможностью совместной работы с инструментом.
Российский производитель, который снабжает потребителей силовой, садовой, строительной, уборочной техникой, климатическим оборудованием и инструментом. Устройства от марки Patriot могут синхронно работать с инструментом, обеспечивают качественную уборку. Некоторые пылесосы марки оборудованы НЕРА-фильтром.
С 1992 года выпускает инструмент под марками «Энкор» и «Корвет». Компания производит технику промышленного и бытового назначения, крепежные материалы и сопутствующие товары. Пылесосы Энкор имеют сменные фильтры, оснащаются отдельным шлангом для вывода жидкости и розетками для подключения инструмента
Итальянский брэнд IPC Soteco, выпускающий модели Panda, оснащает свою вакуумную технику турбинами с самоохлаждением и двойной изоляцией. В модельном ряду есть экземпляры разной вместимости с мешковыми или контейнерными фильтрами. Лучшие строительные пылесосы, которые входят в рейтинг «Цена/ качество», производит и IPC Soteco.
Компания основана в 1975 году в Италии. Lavor специализируется на производстве моечной и уборочной техники для автомоек и промышленного клининга. В ассортименте есть пылесосы как для домашнего использования и мелкого мусора, так и для уборки промышленных площадей. В некоторых пылесосах задействована многоуровневая система фильтрации.
Китайская фирма-производитель моечной техники. Пылесосы Meran оснащаются вместительными баками, многоступенчатыми турбинами и возможностью уборки разных видов мусора.
Лучший безмешковый строительный пылесос для универсальных работ у этого производителя.
Достоинства:
Недостатки:
Хороший строительный пылесос без мешка для уборки дома.
Достоинства:
Недостатки:
Также включен в рейтинг строительных пылесосов без мешка как лучший пылесос по параметру «Разрежение» в перечне моделей марки Karcher.
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
24
|
90 мБар
|
35/1,6
|
10
|
Батарея
|
Ручная
|
-
|
255 мБар
|
35/2,1
|
2
|
Сеть
|
Ручная
|
-
|
16 кПа
|
35/1,5
|
0,9
|
Сеть
|
Ручная
Лучший бюджетный строительный пылесос должен сочетать в себе не только высокие показатели эффективности, но и быть удобным в использовании. Вот рейтинг бюджетных строительных пылесосов, представленных в ассортименте Бигам.
Достоинства:
Недостатки:
Один из лучших малошумных агрегатов.
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Лучший недорогой строительный пылесос для уборки после ремонта.
Достоинства:
Недостатки:
Один из лучших компактных пылесосов.
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
30
|
170
|
55/1,5
|
15
|
Сеть
|
Ручная
|
35
|
160
|
38/1,5
|
15
|
Сеть
|
Автомат
|
-
|
160
|
38/1,4
|
15
|
Сеть
|
Автомат
|
30
|
-
|
30/2
|
15
|
Сеть
|
Ручная
|
-
|
-
|
35/1,9
|
12
|
Сеть
|
Ручная
Достоинства:
Недостатки:
Входит в топ лучших устройств с металлическим баком.
Достоинства:
Недостатки:
Одна из лучших моделей марки KARCHER.
Достоинства:
Недостатки:
Одна из лучших моделей марки для совместной работы с инструментом.
Достоинства:
Недостатки:
Лучший аппарат с пластиковым корпусом.
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
40
|
190
|
35/1,5
|
25
|
Сеть
|
Ручная
|
40
|
174
|
-/3
|
20
|
Сеть
|
Ручная
|
-
|
-
|
35/2
|
17
|
Сеть
|
Ручная
|
33
|
220
|
35/3
|
15
|
Сеть
|
Полуавтомат
|
71
|
223
|
36/2
|
27
|
Сеть
|
-
Один из лучших вакуумных агрегатов для разных видов уборки.
Достоинства:
Недостатки:
Одно из хороших отечественных вакуумных устройств.
Достоинства:
Недостатки:
Лучший малошумный представитель марки.
Достоинства:
Недостатки:
Устройство вполне можно включить в рейтинг недорогих строительных пылесосов.
Достоинства:
Недостатки:
Агрегат с лучшим показателем разрежения среди представленных моделей Bosch.
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
-
|
170
|
32/2
|
20
|
Сеть
|
-
|
40
|
180
|
32/3
|
30
|
Сеть
|
Ручная
|
-
|
-
|
35/2
|
17
|
Сеть
|
Ручная
|
40
|
175
|
-/3
|
30
|
Сеть
|
Ручная
|
70
|
260
|
35/2,2
|
20
|
Сеть
|
Ручная
Благодаря небольшим габаритам агрегат вполне может возглавить рейтинг строительных пылесосов для дома.
Достоинства:
Недостатки:
Один из лучших аппаратов, оснащенных системой Pull & Push.
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Лучший строительный агрегат с металлическим баком.
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
33
|
240
|
-/-
|
2
|
Сеть
|
Ручная
|
-
|
-
|
35/2
|
17
|
Сеть
|
Ручная
|
60
|
200
|
35/1,75
|
20
|
Сеть
|
Ручная
|
-
|
180
|
32/3
|
60
|
Сеть
|
Ручная
Строительный пылесос, который вполне можно включить в рейтинг пылесосов по надежности.
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Один из лучших агрегатов, способных работать на выдув.
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Лучший вакуумный аппарат с индикатором мусора в баке.
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
60
|
210
|
32/3,5
|
20
|
Сеть
|
Полуавтомат
|
60
|
210
|
32/2,5
|
20
|
Сеть
|
Ручная
|
60
|
210
|
32/3,5
|
20
|
Сеть
|
Ручная
|
-
|
-
|
32/1,5
|
20
|
Сеть
|
Ручная
|
65
|
200
|
-/1,9
|
12
|
Сеть
|
Ручная
Один из лучших пылесосов с удобным длинным кабелем.
Достоинства:
Недостатки:
Строительный пылесос, который часто входит в рейтинг строительных пылесосов для дома.
Достоинства:
Недостатки:
Самый лучший строительный пылесос для уборки мелкой пыли.
Достоинства:
Недостатки:
Вакуумный агрегат, который вошел в рейтинг Цена/качество по версии покупателей.
Достоинства:
Недостатки:
Один из лучших по объему пылесборника.
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
60
|
210
|
32/3,5
|
25
|
Сеть
|
Ручная
|
60
|
210
|
32/3,5
|
25
|
Сеть
|
Полуавтомат
|
65
|
200
|
35/3
|
25
|
Сеть
|
Автомат
|
71
|
223
|
36/7
|
33
|
Сеть
|
-
|
60
|
200
|
35/3,2
|
32
|
Сеть
|
Ручная
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Самый лучший строительный пылесос для масштабных задач по версии «Бигам».
Достоинства:
Недостатки:
|
Основные характеристики/модель
|
Расход воздуха (л/с)
|
Разрежение
|
Диаметр шланга (мм)/Длина шланга (м)
|
Объем бака (л)
|
Тип питания
|
Очистка фильтра
|
-
|
-
|
35/2,2
|
25
|
Сеть
|
Автомат
|
-
|
180
|
35/6
|
30
|
Сеть
|
Автомат
|
74
|
254
|
35/5
|
32
|
Сеть
|
Автомат
|
74
|
254
|
35/5
|
35
|
Сеть
|
Автомат
|
-
|
250
|
36/3
|
30
|
Сеть
|
Автомат