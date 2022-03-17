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Расскажем, на что обратить внимание при покупке и представим рейтинг строительных пылесосов по версии "Бигам".

Но перед тем, как обратиться к выбору лучшего пылесоса, важно понять, почему их выделили в отдельный класс уборочной техники.

Чем отличается строительный пылесос от бытовой модели

Пылесосы, которые используются в жилых помещениях для уборки пыли и мусора устроены проще, чем профессиональные модели. Это обусловлено характером и объемом загрязнений.

Бытовой пылесос Строительный пылесос

Бытовой пылесос не способен справится с обилием строительной пыли, кусков стекла, бетонной крошкой или очистить поверхность от следов вредных веществ и жидкостей. Попытка использовать бытовой пылесос при уборке строительных отходов может привести к недостаточной фильтрации элементов, выбросу пыли через выдув, поломке или разрыву пылесборника, выходу из строя двигателя. Для таких целей используют пылесосы, которые получили название строительных. В таблице представлены основные отличия двух видов пылесосов.

Параметры для сравнения Бытовой пылесос Строительный пылесос Материал корпуса Пластик Металл/пластик повышенной прочности Фильтры Губчатые или тканевые Многоступенчатые, сложные Объем пылесборника До 20 л До 100 л Сила всасывания До 40 л/с До 100 л/с Способность уборки вредной мелкодисперсной пыли Нет Есть

От чего зависит эффективность работы строительного пылесоса

Чтобы выбрать пылесос, посмотрите на:

Мощность

Производители указывают два типа мощности: мощность потребления и мощность всасывания. Мощность потребления показывает сколько электроэнергии требуется пылесосу для работы, а мощность всасывания – способность собирать мусор разного размера и агрегатного состояния. Поэтому, когда вы определите цель покупки пылесоса, то большее внимание уделите второму показателю.

Двигатель

По типу питания пылесосы бывают электрическими - питающимися от сети с напряжением 220 или 380 В. Или аккумуляторными - использующими батарею.

Модели пылесосов с аккумуляторным питанием удобны в условиях отсутствия рядом источника электричества. Производители устанавливают Li-ion батареи как в компактные переносные пылесосы, так и в напольные пылесосы с вместительным баком.

При наличии в обиходе техники одной марки стоит обратить внимание на совместимость аккумуляторов пылесоса и другого инструмента. Совместимость аккумуляторов разных устройств даст возможность заменить севшую или вышедшую из строя батарею без приобретения новой.

Вакуумные устройства с аккумулятором полезны при уборке небольших слабозагрязненных помещений и площадок, поскольку ресурс батареи, в сравнении с проводными электрическими двигателями, весьма ограничен.

Пылесосы оснащают асинхронными или коллекторными электрическими двигателями.

Асинхронные двигатели

Работают за счет движения магнитных полей, создаваемых в роторе и страторе при подаче напряжения. Такой двигатель передает напряжение бесщеточным способом, поэтому его основным преимуществом будет износоустойчивость и способности работать длительный срок без ремонта. Асинхронные двигатели используются в лучших дорогих пылесосах, собирающих легковоспламеняемые частицы. Поскольку их принцип работы исключает трение деталей друг о друга, а, следовательно, и образование искр.

Коллекторные двигатели с байпассом

Спектр применения строительных пылесосов не ограничивается уборкой легковоспламеняемых частиц. Их часто используют в помещениях с обилием мусора, пыли и влаги. В трудных условиях важно защитить двигатель от внешнего воздействия.

Такая защита осуществляется с помощью функции by-pass (байпасс). Ей оснащают коллекторные моторы, которые работают от трения щетинок щеточно-коллекторного узла о металлическую пластину.

В случае возникновения риска перегрева или попадания влаги на двигатель байпасс отключает мотор, предохраняя его поломки. Поэтому пылесосы с такой функцией лучше подойдут для работы на масштабных строительных площадках и производстве.

Защита IP

Для моделей пылесосов, которые работают в условиях повышенной влажности или собирают взрывоопасные отходы, производители указывают степень защиты. Она обозначается латинскими буквами IP (Ingress Protection) и двумя цифрами. Первая показывает защиту от пыли в диапазоне 0 - 6, вторая – влагостойкость в диапазоне от 0 до 8. Чем больше число в обозначении, тем выше уровень защиты. Например, для взрывоопасных частиц рекомендуемый уровень защиты выше IP54.

Объем и типы пылесборника

От качеств пылесборника зависит способность пылесоса собирать определенные виды частиц. Емкости для пыли в строительных вакуумных аппаратах бывают объемом от 5-15 литров в небольших моделях, так и до 100 литров в промышленных.

Выделяют следующие виды пылесборников:

Бумажные пакеты

Бумажные пакеты обладают плотностью, достаточной для удержания мелких частиц (до 0,3 мкм), что помогает реже менять фильтры. Поэтому их используют на производстве с загрязненностью воздуха пылевыми частицами мелкой фракции. Но прочности и влагостойкости пакета не хватит, чтобы собрать осколки стекла, бетонную крошку, воду или намокшие куски бумаги. Также бумажные изделия требуют замены после наполнения, для чего процесс уборки приходится останавливать. Это влечет за собой еще один их минус – неэкономичность.





Тканевые мешки

В отличие от бумажных пакетов тканевые мешки рассчитаны на многоразовое использование. При наполнении их можно извлечь, прочистить и использовать повторно до износа материала. Чистка мешка занимает время, и в процессе выделяется много пыли, но при большом объеме работ этот вариант выгоднее бумажных накопителей. Ткань имеет большую устойчивость к грубым частицам, но собрать в нее крупные куски мусора не получится. Под действием острых осколков и крупной крошки тканевый мешок, также, как и бумажный пакет, порвется. Плотности тканевого мешка будет недостаточно и для сбора мельчайших частиц.





Контейнеры

Контейнеры являются самым прочным пылесборником. Их изготавливают из пластика или металла. Объема контейнера достаточно, чтобы собрать до 90-100 литров строительных отходов в зависимости от заявленной вместимости. Такие емкости устанавливают в устройствах циклонного типа с большой силой всасывания, где мусор скапливается в приемнике благодаря центробежной силе. Контейнер способен собирать обломки бетона и засохших строительных смесей, стекло и влажный мусор. К недостаткам контейнеров относят неспособность удерживать мелкодисперсные частицы, поэтому агрегаты с контейнерным пылесборником оснащаются дополнительными фильтрами для очищения выдуваемого воздуха.

Система фильтрации воздуха

Чтобы обработанный пылесосом воздух не выносил в атмосферу частицы или остатки вредных для вдыхания веществ, вакуумные аппараты оснащают фильтрами. Отчасти функцию фильтра выполняет пылесборник, но их пропускная способность бывает гораздо выше необходимой. Для очистки выдуваемого воздуха от мелких частиц применяют фильтры из нейлона, которые задерживают мелкую пыль, или пулиуритана, способного справиться с жидкостью. Но самые эффективные для решения этой задачи - НЕРА-фильтры и аквафильтры.

НЕРА-фильтр цепляет пыль на волокна разной формы с помощью механического прикрепления, инерции или диффузии. Аквафильтр. Пыль оседает в резервуаре с водой, который находится за фильтром очистки от крупных частиц.





Классы опасности пыли

Выбор пылесоса зависит и от характеристик мусора, который необходимо убирать. Пылесос должен быть приспособлен для сбора и переработки вредных для вдыхания веществ и сводить их присутствие в помещении к минимуму. Поэтому при выборе важно знать класс опасности мелких частиц.

L – самый безопасный класс. В него входит пыль от глины, краски, мела.

Для фильтрации такой пыли достаточно простых тканевых прокладок и мешков. Этот мусор не представляет опасности для человека, поэтому его можно утилизировать в мусорные контейнеры.

М - средний класс опасности. К нему относят частицы никеля, меди, древесину, бетонную пыль.

При переработке таких отходов используют уже многоступенчатые фильтры, а выбрасывать такой мусор необходимо осторожно, избегая выхода частиц из пылесборника.

Н-класс включает частицы, требующие большой осторожности при уборке. Это частицы канцерогенов, удобрений, свинца, грибков и плесени, формальдегидов. Сюда часто включают и асбестовую пыль, но некоторые производители выделяют ее в отдельный класс А.

Уровень фильтрации таких элементов должен быть приближен к 100%. А утечка содержимого пылесборника должна приближаться к 0.

АРЕХ – особый класс частиц, подверженных воспламенению. Это пыль от угля, муки, сахара, алюминия.

Пылесосы для уборки легковоспламеняющихся и взрывоопасных частиц имеют повышенную защиту комплектующих и регулировку мощности всасывания, а их стоимость часто выше аналогов.

Корпус

Корпус пылесоса должен быть устойчив к работе во влажном или запыленном помещении с большим количеством мусора. Корпус пылесоса изготавливают из прочного пластика и металла. Металлический корпус с антикоррозийными свойствами имеет более долгий срок службы, но создает больше шума из-за вибрации металлического листа при работе двигателя. Поэтому изделие с пластиковым корпусом будет лучшим вариантом для использования в закрытом помещении.

Корпус оснащен отверстиями для присоединения насадок, ручкой и колесами для перевозки, бортиком для смягчения ударов. В профессиональные пылесосы для промышленной уборки не добавляют опцию автоматического сматывания кабеля питания, так как частицы мусора засоряют механизм и могут вывести его из строя.

Пылесос с пластиковым корпусом Пылесос с металлическим корпусом

Шланг

От шланга пылесосов зависит способность забирать как крупные, тяжелые и налипшие на очищаемую поверхность частицы, так и обилие мелкой пыли. Рукава профессиональных вакуумных агрегатов изготавливают из прочного резиново-тканевого материала или пластика. Материал устойчив к изломам, механическим повреждениям от всасываемого мусора и влаге. А крепления для насадок и патрубка ударопрочны и обеспечивают плотный контакт.

Диаметр приспособления достигает от 32 до 50 мм, а длина около 3-5 м, что значительно больше, чем у бытовых моделей. Для лучшей работы при длинном шланге требуется большая мощность двигателя пылесоса.

Дополнительные опции

Пылесос применяют для уборки мусора как в процессе работы (например, при шлифовке, штроблении), таки и после. В зависимости от этого аппарат оснащают дополнительными опциями.

Самостоятельная очистка фильтра

Эта функция экономит время оператора при любой уборке, избавляя от необходимости прочищать фильтр вручную. Выделяют несколько ее вариантов.

Автоматическая очистка

Когда в фильтре скапливается предельно допустимое количество пыли, срабатывает датчик, и поток воздуха устремляется в противоположном направлении, очищая фильтр. Функцией автоматической очистки снабжают устройства премиального ценового сегмента.

Система Push and Clean

Запускается при нажатии клавиши на корпусе пылесоса. При этом входное и выходное отверстие для воздуха в пылесосе должны быть перекрыты.

Магнитная очистка

Осуществляется при нажатии кнопки за счет электромагнитного устройства в нижней части корпуса.

Подключение к пылесосу инструмента

Функция удобна при использовании в процессе работы, чтобы сразу всасывать образовавшийся мусор. Для этого пылесос оснащают дополнительной розеткой на корпусе. При использовании этой опции стоит учитывать потребляемую инструментом мощность, она не должно превышать допустимый для пылесоса порог. В среднем диапазон допустимого для инструмента напряжения колеблется от 1200 до 2000 Вт.





Подключение пылесоса к инструменту

Некоторые модели техники оборудованы коннектором для подключения пылесоса, что позволяет сразу всасывать мелкие частицы и очищать воздух в помещении. Эта функция не всегда удобна по причине большого размера шланга устройства.





Изменение силы всасывания

Регулировка полезна при уборке мусора разных свойств. Она помогает снизить потребление пылесосом энергии, если частицы легко убираются.

Защита от перегрева двигателя

Эта опция отключает двигатель, если его температура переходит необходимый для безопасной работы предел.

Оповещение о заполнении пылесборника

Сигнал предупреждает оператора о том, что пылесборник переполнен и нуждается в очищении или замене. Своевременное очищение пылесборника предотвращает перегрев двигателя и снижение силы всасывания пылесоса.

Переходники и разветвители

Переходники помогают решить проблему разницы разъемов для подключения при совместной работе пылесоса и инструмента. А с помощью разветвителя можно подключить к пылесосу несколько устройств.

Разрежение воздуха

Степенью разрежения воздуха в пылесосе называют разницу давления во внешней среде и внутри вакуумного аппарата. От разрежения и потребляемого объема воздуха в единицу времени зависит сила всасывания частиц. Для строительных пылесосов приемлемо разрежение и свыше 200 мБар.

Чтобы создать высокое разрежение в строительных пылесосах используют мощные однофазные вакуумные турбины.





Выбирая агрегат для своих целей стоит присмотреться к его производителю. Важным критерием здесь является специализация. От нее зависит опыт компании в производстве продукта и оснащение техники дополнительными опциями для удобства пользователя.

Строительные пылесосы производят:

Karcher

Компания функционирует с 1935 года. От производства и ремонта отопительных приборов с 1980-х Karcher пришли к изготовлению очистительной техники. Требовательность немцев к точности задает высокую планку производителям техники этой марки. Karcher выпускает пылесосы для уборки строительного и промышленного мусора, способные работать от электричества и аккумулятора. Лучшие строительные пылесосы Керхер представлены на сайте Бигам.

Bosch

Фирма открылась в 1886 году. Специализируется на изготовлении разного рода бытовой и промышленной электроники, механизмов и систем для автомобилей, отопительных и водонагревательных приборов, уборочной техники. Аппараты для всасывания пыли Bosch изготовлены из прочного пластика, оснащены тканевыми и контейнерными пылесборниками.

Makita

Японская компания функционирует с 1915 года. Makita изначально занималась ремонтом генераторов и осветительных приборов, с 60-ых годов начала выпускать электрический и бензиновый инструмент. Производитель выпускает вакуумные агрегаты, которые входят в ТОП- 10 лучших строительных пылесосов для уборки после ремонта.

Metabo

Немецкая компания, которая является крупным производителем электрических и аккумуляторных дрелей и деревообрабатывающего оборудования. Поскольку основная специализация Metabo – ударный инструмент, в модельном ряду пылесосов есть единицы, способные работать в совместимости с моделями УШМ разного назначения.

Зубр

Российский производитель инструмента и техники. Специализируется на производстве электрического и ручного инструмента, сопутствующих материалов, промышленной и садовой техники. Пылесосы «Зубр» способны подключаться к совместимому инструменту и убирать мусор после штробления стен и другой пыльной работы.

Deko

Малайский производитель электрического инструмента, сварочного оборудования и деревообрабатывающих механизмов. Пылесосы Deko обладают бюджетной стоимостью и подойдут для уборки строительной пыли. Они по праву представляются как лучшие строительные пылесосы и входят в рейтинг “Цена/качество”.

Вихрь

Российский изготовитель насосного оборудования, механического и ручного инструмента, строительной и дачной техники, известный с 1974 года. В пылесосах «Вихрь» используются НЕРА-фильтры, а в корпусе присутствует розетка для работы с электроинструментом.

Интерскол

Компания производит строительный инструмент, устройства для обработки бетона и дерева, оснастку. Была основана в 1991 году при участии ВНИИСМИ, поэтому уделяет большое внимание изучению и соблюдению технологии. Пылесосы марки «Интерскол» снабжены байпассным мотором, фильтром электромагнитной очистки.

Dewalt

Американская компания по производству инструмента, основанная в 1922 году. Изначально Dewalt специализировались на выпуске пил для древесины, а ближе к концу 20-ого века внедрили в ассортимент инструмент и технику для строительства и ремонта. Производитель оборудовал пылесосы системой AirLock для надежного подключения инструмента. В ассортименте представлены электрические и аккумуляторные модели.

Kolner

Немецкий бренд, выпускающий инструмент для обработки дерева, металла, произведения строительных и ремонтных работ. Вакуумные аппараты Kolner оснащены розетками для электроинструмента, НЕРА-фильтрами для тщательной очистки воздуха. С их помощью можно производить уборку пыли разной фракции.

Elitech

Российский производитель сварочного и строительного оборудования, снегоуборочной и отопительной техники, зарядных устройств и инструмента. Пылесосы бренда можно подключить к электроинструменту. Они оборудованы фильтрами очистки от мелких частиц и используют мешки для сбора мусора.

Pit

Компания с двадцатилетним стажем. Производит силовые устройства, садовую технику, электрический и аккумуляторный инструмент, насосное оборудование и оснастку. Рit поставляет на рынок пылесосы для уборки в разных условиях, работающие от батареи или сети. В корпусе некоторых моделей также имеются розетки для подключения инструмента.

Stihl

Немецкая фирма – производитель пильного оборудования с 1971 года. Занимается изготовлением электрической и бензиновой техники как для промышленности, так и для бытовых нужд. Вакуумные агрегаты Stihl оснащают мешковыми и ПЭТ(циклонными) фильтрами, а также возможностью совместной работы с инструментом.

Patriot

Российский производитель, который снабжает потребителей силовой, садовой, строительной, уборочной техникой, климатическим оборудованием и инструментом. Устройства от марки Patriot могут синхронно работать с инструментом, обеспечивают качественную уборку. Некоторые пылесосы марки оборудованы НЕРА-фильтром.

Энкор

С 1992 года выпускает инструмент под марками «Энкор» и «Корвет». Компания производит технику промышленного и бытового назначения, крепежные материалы и сопутствующие товары. Пылесосы Энкор имеют сменные фильтры, оснащаются отдельным шлангом для вывода жидкости и розетками для подключения инструмента

Panda

Итальянский брэнд IPC Soteco, выпускающий модели Panda, оснащает свою вакуумную технику турбинами с самоохлаждением и двойной изоляцией. В модельном ряду есть экземпляры разной вместимости с мешковыми или контейнерными фильтрами. Лучшие строительные пылесосы, которые входят в рейтинг «Цена/ качество», производит и IPC Soteco.

Lavor

Компания основана в 1975 году в Италии. Lavor специализируется на производстве моечной и уборочной техники для автомоек и промышленного клининга. В ассортименте есть пылесосы как для домашнего использования и мелкого мусора, так и для уборки промышленных площадей. В некоторых пылесосах задействована многоуровневая система фильтрации.

Meran

Китайская фирма-производитель моечной техники. Пылесосы Meran оснащаются вместительными баками, многоступенчатыми турбинами и возможностью уборки разных видов мусора.

Лучшие безмешковые строительные пылесосы

Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300

Лучший безмешковый строительный пылесос для универсальных работ у этого производителя.





Достоинства:

Лучшая мобильность за счет аккумулятора

Возможность сухой и влажной уборки

10-литровый вместительный контейнер

Наличие индикатора заряда

Беспрерывная сила всасывания защищает от перегрузки двигателя

Вес 4,7 кг

Насадки для уборки разных поверхностей в комплекте

Недостатки:

Нет возможности питаться от сети

Нет регулировки мощности

Ручная очистка фильтра

KARCHER DS 6.000 Mediclean 1.195-202

Хороший строительный пылесос без мешка для уборки дома.





Достоинства:

Водный фильтр для задерживания мелкой пыли

Шумность - 66 дБ

Щетки для мебели и разных покрытий

Ручка для переноски на корпусе

Фильтр удобно вынимать и чистить

НЕРА-фильтр для лучшей качественной очистки

Недостатки:

Вес - 8 кг

Уборка только сухих частиц

Karcher VC 3 1.198-125, 700 Вт, 900 мл

Также включен в рейтинг строительных пылесосов без мешка как лучший пылесос по параметру «Разрежение» в перечне моделей марки Karcher.





Достоинства:

Вес 4,4 кг для удобной переноски

НЕРА-фильтр для лучшего удержания мелкой пыли

Прозрачный материал бака позволяет контролировать скорость наполнения

Насадки для мебели и труднодоступных мест

Шумность - 76 дБ

Недостатки:

Бак 0,9 л

Нет самоочистки фильтра

Уборка только сухих частиц

Лучшие недорогие строительные пылесосы

Лучший бюджетный строительный пылесос должен сочетать в себе не только высокие показатели эффективности, но и быть удобным в использовании. Вот рейтинг бюджетных строительных пылесосов, представленных в ассортименте Бигам.

Kolner KVC 1300





Достоинства:

Используется для уборки в разных условиях

Наличие функции выдува для очистки труднодоступных участков

Ручка на корпусе и колеса для удобства транспортировки

Вес - 4,2 кг

Недостатки:

Очистка фильтра ручным способом

Отсутствие регулировки мощности

Нет розетки для инструмента

Шумность - 80 дБ

DEKO DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л

Один из лучших малошумных агрегатов.





Достоинства:

Возможность сухой и влажной уборки

Вес - 3,2 кг

Возможность использования сменных пылесборников

Прочный корпус из пластика

Автоматическая очистка фильтра

Шумность - 74 дБ

Недостатки:

Отсутствие функции выдувания

DEKO DKVC-1400-15S, 1400 Вт, 15 л





Достоинства:

Несколько насадок в комплекте

Автоматическая очистка фильтра

Трехсекционная входная трубка для удаления пыли под мебелью

Компактная простая панель управления

Вес - 3,8 кг

Шумность - 74 дБ

Недостатки:

Только сухая уборка

Нет розетки для подключения инструмента

ЗУБР ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт

Лучший недорогой строительный пылесос для уборки после ремонта.





Достоинства:

Наличие НЕРА-фильтра для сбора микрочастиц

Корпус из прочного полиамида защищен от коррозии

Вес - 4,5 кг

Сбор влажного мусора

Недостатки:

Нет разъема для подключения инструмента

Очистка фильтра ручным способом

Нет функции выдувания воздуха

Karcher WD 2 1.629-783, 1000 Вт, 12 л

Один из лучших компактных пылесосов.





Достоинства:

Шумность -77 дБ

Предназначен для разных видов уборки

Кабель для подключения к сети - 4 м

Вес - 5кг

Компактный корпус

Насадки для разных типов уборки в комплекте

Недостатки:

Нет розетки для подключения инструмента

Нет регулировки мощности

Ручная очистка фильтра

Нет функции выдувания

Лучшие модели с влажной уборкой

Kolner KVC 1700 S





Достоинства:

Вместительный бак 25л

НЕРА-фильтр для микрочастиц в комплекте

Есть функция выдувания для очистки корпуса

Кабель для подключения к сети длиной 5 м

Есть розетка для подключения инструмента

Недостатки:

Шумность – 82дБ

Только ручная очистка фильтрующего устройства

Вихрь СП-1500/20, 1500 Вт, 20 л

Входит в топ лучших устройств с металлическим баком.





Достоинства:

НЕРА-фильтр собирает пыль самой мелкой фракции

Розетка в корпусе для работы с инструментом

Кабель для подключения к сети – 5 м

4 насадки в комплекте

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Очистка фильтра ручным способом

KARCHER WD 3 Premium 1.629-863

Одна из лучших моделей марки KARCHER.





Достоинства:

Замки «Pull and push» для удобной очистки

Насадки для разных видов уборки

Крепеж для трубки и шланга на корпусе для компактного хранения

Способность работать на выдувание воздуха

Недостатки:

Вес - 7,8 кг

Отсутствие розетки для инструмента

Работа исключительно от сети

Отсутствие регулировки мощности

BOSCH GAS 15 PS 0.601.9E5.100

Одна из лучших моделей марки для совместной работы с инструментом.





Достоинства:

Удобная вращающаяся ручка

Возможность работать на выдув воздуха

Розетка для совместной работы с инструментом

Полуавтоматическая очистка фильтра

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Работа только от сети

Panda 515 XP Plast, 1500 Вт, 27 л

Лучший аппарат с пластиковым корпусом.





Достоинства:

Объем бака для мусора - 27 л

Насадки разного назначения в комплекте

Турбина с двумя слоями изоляции

Разрешение - 223 мБар

Шумность – 72 дБ

Недостатки:

Нет розетки для подключения инструмента

Лучшие модели с функцией выдувания воздуха

PATRIOT VC 205, 1200 Вт, 20 л

Один из лучших вакуумных агрегатов для разных видов уборки.





Достоинства:

Присутствует розетка для совместной работы с инструментом

Возможность разных видов уборки

Отверстие для отвода жидкости

Возможность работы без мешка

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Нет встроенного индикатора заполнения пылесборника

ЗУБР ПУ-30-1400 М3 М3-30, 1400 Вт

Одно из хороших отечественных вакуумных устройств.





Достоинства:

НЕРА-фильтр в комплекте для тщательной очистки воздуха

На корпусе есть разъем для подключения электроинструмента

Фильтр их полиуретана для уборки влажного мусора

Щелевая насадка для очистки плинтусов

Объем бака - 30 л

Недостатки:

Очистка фильтра ручным способом

Нет опции изменения мощности всасывания

KARCHER WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0, 1000 Вт

Лучший малошумный представитель марки.





Достоинства:

Розетка для инструмента, которая автоматически запускается или выключается при необходимости

Фильтр, пригодный для сбора разного мусора

Подходит для разных видов уборки

Шумность – 75 дБ

Недостатки:

Только ручная чистка фильтра

Отсутствие регулировки мощности

Вихрь СП-1500/30, 1500 Вт, 30 л

Устройство вполне можно включить в рейтинг недорогих строительных пылесосов.





Достоинства:

НЕРА-фильтр для очистки воздуха

Возможность разных видов уборки

Розетка для подключения электроинструмента

Фильтр из поролона для уборки влажного мусора

4 насадки в комплекте

Объем бака – 30 л

Кабель для подключения к сети – 5 м

Сбор пыли класса «М»

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200

Агрегат с лучшим показателем разрежения среди представленных моделей Bosch.





Достоинства:

На корпусе предусмотрена розетка, которая подходит для подключения инструмента Bosch

Два фильтра в комплекте

Материал шланга и вспомогательных аксессуаров изготовлен из антистатического материала, что препятствует налипанию пыли

Приспособления для хранения внешних комплектующих на корпусе

Разрежение – 260 мБар

Недостатки:

Нет функции регулировки мощности

Ручная очистка фильтра

Лучшие модели с контейнером

Bosch EasyVac 3 0.603.3D1.000

Благодаря небольшим габаритам агрегат вполне может возглавить рейтинг строительных пылесосов для дома.





Достоинства:

Шумность – 73 дБ

Прозрачная емкость для сбора пыли улучшит контроль уровня заполнения

Есть розетка для присоединения инструмента во время работы

Вес – 4,3 кг

Недостатки:

Уборка только сухих частиц

Пылесборника на 2 л

Работа только от сети

KARCHER WD 3 Car 1.629-809, 1000 Вт, 17 л

Один из лучших аппаратов, оснащенных системой Pull & Push.





Достоинства:

Функция Pull & Push для удобного извлечения и установки контейнера

Подходит для влажной и сухой уборки

Шумность – 75 дБ

Возможность работы на выдув

Недостатки:

Отсутствует регулировка мощности

Ручная очистка фильтра

Нет розетки для инструмента

Metabo AS 20 L, 1200 Вт, 20 л





Достоинства:

Встроенный индикатор наполнения емкости для мусора

Кабель для подключения к сети – 5 м

Всасывание сухого и влажного мусора

Насадка для лучшей чистки швов в комплекте

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Отсутствует розетка для работы с инструментом

Не работает в режиме «выдувание воздуха»

Нет автоматической очистки фильтра

ЭНКОР Корвет-367 93670, 60 л, 1400 Вт

Лучший строительный агрегат с металлическим баком.





Достоинства:

Бак для мусора – 60 л

Провод для подключения к сети – 4,5 м

Возможность подключить электроинструмент

Предназначен для разных видов уборки

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Лучшие строительные пылесосы с объемом пылесборника до 20 литров

Makita vc2012l, 1000 вт, 20 л

Строительный пылесос, который вполне можно включить в рейтинг пылесосов по надежности.





Достоинства:

Способность работать на выдув

Предназначен для разных видов уборки

Кабель для подключения – 7,5 м

5 насадок для разных видов уборки

Недостатки:

Вес 8,5 кг

Нет регулировки мощности

STIHL SE 62 47840124400





Достоинства:

Возможность разных видов уборки

Разрежение – 210 мБар

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Нет возможности подключения инструмента

STIHL SE 62 E 47840124403

Один из лучших агрегатов, способных работать на выдув.





Достоинства:

Функция выдувания воздуха

Способен собирать как сухой мусор, так и жидкости

Есть розетка для совместной работы с электроинструментом

Шланг длиной 3,5 м

Недостатки:

Вес – 8 кг

MERAN VC-1/20





Достоинства:

Двухступенчатая турбина с байпассным охлаждением

Предназначен для разных видов уборки

3 насадки в комплекте

Всасывание влажного мусора

Недостатки:

Нет функции выдувания воздуха

Длина шланга – 1,5 м

KARCHER WD 2.200 *EU-1 1.629-550

Лучший вакуумный аппарат с индикатором мусора в баке.





Достоинства:

Способность работать на выдувание воздуха

Индикатор срабатывает при приближении уровня мусора в баке к предельному значению

Подходит для уборки разных видов мусора

Функция сбора влажного мусора

Недостатки:

Невозможно регулировать мощность

Не розетки для инструмента

Лучшие строительные пылесосы с объемом пылесборника более 20 литров

Metabo ASA 25 L PC 602014000

Один из лучших пылесосов с удобным длинным кабелем.





Достоинства:

Длина кабеля для подключения к сети - 7,5 м

Шумность – 72 дБ

Возможность совместной работы с инструментом благодаря встроенной розетке на корпусе

4 насадки в комплекте

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Вес – 8,3 кг

Makita vc2512l, 1000 Вт, 25 л

Строительный пылесос, который часто входит в рейтинг строительных пылесосов для дома.





Достоинства:

Начинает всасывать мусор сразу при подключении к инструменту

Возможность сухой и влажной уборки

Полуавтоматическая очистка фильтрующего устройства

Способен работать на выдувание воздуха

Недостатки:

Вес – 8 кг

Bosch GAS 12-25 PL 0.601.97C.100, 1250 Вт, 25 л

Самый лучший строительный пылесос для уборки мелкой пыли.





Достоинства:

Подходит для разных видов уборки

НЕРА-фильтр для лучшей очистки воздуха от микропыли

Многоступенчатая фильтрация воздуха

Автоматическая очистка фильтра

Недостатки:

Шумность – 88дБ

Нет регулировки мощности

Panda 515/33 XP, 1500 Вт, 33 л

Вакуумный агрегат, который вошел в рейтинг Цена/качество по версии покупателей.





Достоинства:

Объем пылесборного бака – 33 л

Шумность – 77 дБ

Высокое разрежение – 223 мБар

5 насадок в комплекте

Недостатки:

Нет розетки для совместной работы с инструментом

Отсутствует возможность регулировать мощность

Metabo ASA 32 L 602013000, 1200 Вт, 32 л

Один из лучших по объему пылесборника.

Достоинства:

Кабель длиной 5 м

Индикатор уровня заполнения бака

Объем пылесборника – 32 л

Разъем для подключения электроинструмента

Недостатки:

Нет регулировки мощности

Только ручная чистка фильтра

Не способен работать в режиме выдува

Лучшие строительные пылесосы с автоматической очисткой фильтров

KARCHER WD 5 P 1.348-194, 1100 Вт, 25 л





Достоинства:

Функция регулировки мощности

Шумность – 71 дБ

Способен работать на выдувание воздуха

Длинный кабель для подключения к сети (5 м)

На корпусе присутствует разъем для подключения электроинструмента

Недостатки:

Вес – 8,5 кг

Работа только от сети

Karcher WD 6 (MV 6) P Premium 1.348-270, 30 л





Достоинства:

Оснащен отверстием для слива жидкости при наполнении бака

Функция запуска обратного хода воздуха

Сетевой кабель – 6 м

Розетка для совместной работы с инструментом

Недостатки:

Вес – 9 кг

Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200





Достоинства:

Функция регулировки мощности

Наличие розетки для работы с электроинструментом

Очистка поверхностей от пыли и влаги

Объем бака – 35 л

Недостатки:

Вес – 12,2 кг

Не работает в режиме выдувания воздуха

Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100





Достоинства:

Объем бака – 35 л

Есть возможность регулировать мощность всасывания

Предусмотрена розетка для инструмента

Способен собирать жидкость

Недостатки:

Не работает в режиме выдувания воздуха

Вес – 12,4 кг

STIHL SE-122 E 47740124405

Самый лучший строительный пылесос для масштабных задач по версии «Бигам».





Достоинства:

Вместительный пылесборник на 30 л

Встроенный переключатель режимов мощности

Способен работать синхронно с электроинструментом

Предназначен для разных видов уборки

Длина кабеля – 7,5 м

Шумность – 62 дБ

Недостатки: