Преимущества

На корпусе предусмотрена розетка для возможности подключения электроинструмента

Пара нескользящих устойчивых колес и поворотных шасси способствуют удобному перемещению по рабочему месту

Встроенные держатели для принадлежностей, а также для хранения кабеля и шланга

Основное применение: удаление пыли от пиления, фрезерования, строгания древесины и различных материалов, при обработке бетона или камня, при бурении и сверлении стен и многом другом

Постоянная мощность всасывания благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)

Объём контейнера: 35 л (брутто), 23 л (нетто)

Максимальная потребляемая мощность (турбина): 1380 Вт

Оптимальные результаты всасывания благодаря мощной турбине на 1200 Вт с очень высоким разрежением до 254 мбар

Надежная тележка для удобства транспортировки с не оставляющими следов колесами

Плавная регулировка мощности всасывания посредством инструментальной муфты

Автоматическое отключение при достижении максимального уровня заполнения

Возможность фиксации кейса L-BOXX на инструменте для мобильного использования

Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200 используется для сухой и влажной уборки. Система автоматической очистки фильтра исключает необходимость прерывать рабочий процесс. Посредством розетки к аппарату можно подключить электроинструмент и работать совместно для поддержания чистоты на рабочем месте. Класс пыли для влажной/сухой уборки - L