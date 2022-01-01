Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
Арт. X10193702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200 используется для сухой и влажной уборки. Система автоматической очистки фильтра исключает необходимость прерывать рабочий процесс. Посредством розетки к аппарату можно подключить электроинструмент и работать совместно для поддержания чистоты на рабочем месте. Класс пыли для влажной/сухой уборки - L
Преимущества
- На корпусе предусмотрена розетка для возможности подключения электроинструмента
- Пара нескользящих устойчивых колес и поворотных шасси способствуют удобному перемещению по рабочему месту
- Встроенные держатели для принадлежностей, а также для хранения кабеля и шланга
- Основное применение: удаление пыли от пиления, фрезерования, строгания древесины и различных материалов, при обработке бетона или камня, при бурении и сверлении стен и многом другом
- Постоянная мощность всасывания благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)
- Объём контейнера: 35 л (брутто), 23 л (нетто)
- Максимальная потребляемая мощность (турбина): 1380 Вт
- Оптимальные результаты всасывания благодаря мощной турбине на 1200 Вт с очень высоким разрежением до 254 мбар
- Надежная тележка для удобства транспортировки с не оставляющими следов колесами
- Плавная регулировка мощности всасывания посредством инструментальной муфты
- Автоматическое отключение при достижении максимального уровня заполнения
- Возможность фиксации кейса L-BOXX на инструменте для мобильного использования