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Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
    Арт. X10193702
    Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
    Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
    Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
    Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
      Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
      Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
      Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200
      Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200

      Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193702

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос Bosch GAS 35 L AFC 0.601.9C3.200 используется для сухой и влажной уборки. Система автоматической очистки фильтра исключает необходимость прерывать рабочий процесс. Посредством розетки к аппарату можно подключить электроинструмент и работать совместно для поддержания чистоты на рабочем месте. Класс пыли для влажной/сухой уборки - L

        Преимущества

        • На корпусе предусмотрена розетка для возможности подключения электроинструмента
        • Пара нескользящих устойчивых колес и поворотных шасси способствуют удобному перемещению по рабочему месту
        • Встроенные держатели для принадлежностей, а также для хранения кабеля и шланга
        • Основное применение: удаление пыли от пиления, фрезерования, строгания древесины и различных материалов, при обработке бетона или камня, при бурении и сверлении стен и многом другом
        • Постоянная мощность всасывания благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)
        • Объём контейнера: 35 л (брутто), 23 л (нетто)
        • Максимальная потребляемая мощность (турбина): 1380 Вт
        • Оптимальные результаты всасывания благодаря мощной турбине на 1200 Вт с очень высоким разрежением до 254 мбар
        • Надежная тележка для удобства транспортировки с не оставляющими следов колесами
        • Плавная регулировка мощности всасывания посредством инструментальной муфты
        • Автоматическое отключение при достижении максимального уровня заполнения
        • Возможность фиксации кейса L-BOXX на инструменте для мобильного использования