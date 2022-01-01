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Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
    Арт. О00000034278
    Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
    Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
    Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
    Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
    Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
      Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
      Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
      Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
      Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
      Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100

      Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034278

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 0.601.9C3.100 используется для сухой и влажной уборки. Система автоматической очистки фильтра исключает необходимость прерывать рабочий процесс. Посредством розетки к аппарату можно подключить электроинструмент и работать совместно для поддержания чистоты на рабочем месте. Также стоит отметить наличие антистатической функции, которая предотвращает образование статического напряжения

        Преимущества

        • Постоянная мощность всасывания за счет автоматической очистки фильтра AFC
        • Система отвода статического заряда предохраняет от статической электризации
        • Надежная тележка обеспечивает удобную транспортировку, колеса не оставляют следов
        • Плавная регулировка силы всасывания
        • Контроль расхода воздуха (при выходе за нижний предел установленного диапазона подается звуковой сигнал)
        • Функция автоматического отключения при максимальном заполнении накопительного бака
        • Возможность фиксации кейса L-BOXX на пылесосе