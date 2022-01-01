Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100

Преимущества

Постоянная мощность всасывания за счет автоматической очистки фильтра AFC

Система отвода статического заряда предохраняет от статической электризации

Надежная тележка обеспечивает удобную транспортировку, колеса не оставляют следов

Плавная регулировка силы всасывания

Контроль расхода воздуха (при выходе за нижний предел установленного диапазона подается звуковой сигнал)

Функция автоматического отключения при максимальном заполнении накопительного бака

Возможность фиксации кейса L-BOXX на пылесосе

Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 0.601.9C3.100 используется для сухой и влажной уборки. Система автоматической очистки фильтра исключает необходимость прерывать рабочий процесс. Посредством розетки к аппарату можно подключить электроинструмент и работать совместно для поддержания чистоты на рабочем месте. Также стоит отметить наличие антистатической функции, которая предотвращает образование статического напряжения