Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 06019C3100
Арт. О00000034278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Да
- Пылесос Bosch GAS 35 M AFC 0.601.9C3.100 используется для сухой и влажной уборки. Система автоматической очистки фильтра исключает необходимость прерывать рабочий процесс. Посредством розетки к аппарату можно подключить электроинструмент и работать совместно для поддержания чистоты на рабочем месте. Также стоит отметить наличие антистатической функции, которая предотвращает образование статического напряжения
Преимущества
- Постоянная мощность всасывания за счет автоматической очистки фильтра AFC
- Система отвода статического заряда предохраняет от статической электризации
- Надежная тележка обеспечивает удобную транспортировку, колеса не оставляют следов
- Плавная регулировка силы всасывания
- Контроль расхода воздуха (при выходе за нижний предел установленного диапазона подается звуковой сигнал)
- Функция автоматического отключения при максимальном заполнении накопительного бака
- Возможность фиксации кейса L-BOXX на пылесосе