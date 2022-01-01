Фильтр 1

Агрегаты с высокой мощностью и силой всасывания отлично очищают рабочее место от пыли и мусора. В местах, где ведется строительство, всегда образуется стружечная или другая пыль, которая опасна для здоровья находящихся в помещении людей. Быстро и эффективно убрать ее поможет промышленный пылесос.