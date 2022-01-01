Строительные пылесосы 30 литров
Найдено: 11 товаров
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- 29 799 ₽33 560 ₽Вес, кг: 10.5
- -3 761 ₽
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- 9 510 ₽Вес, кг: 8.5
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- 10 490 ₽Шланг, мВес, кг: 7
- 54 990 ₽Шланг, мВес, кг: 12.3
- 7 800 ₽Шланг, мВес, кг: 7.4
- Персональная скидка
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- Нет в наличииВес, кг: 6.5
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 6.75
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 9.4
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 9.6
- Нет в наличииВес, кг: 7.5
- Нет в наличииШланг, м
Строительные пылесосы 30 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 899 рублей до 40 990 рублей. В наличии более 8 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.