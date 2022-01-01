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Уборка и клининг

Комплектующие для клинингового оборудования

238 товаров
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Комплектующие изделия для клинингового оборудования предназначены для замены деталей, вышедших из строя и подлежащих регулярному обновлению. Адаптеры, пылесборники, пульверизаторы, генераторы пара, щетки, насадки, комплекты и наборы, различные по назначению и стоимости продлят срок службы профессиональных и бытовых агрегатов для уборки.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для клинингового оборудования в городе Ярославль по цене от 38 до 999999 рублей. В наличии более 238 наименований. Комплектующие для клинингового оборудования можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.