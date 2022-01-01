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Комплектующие изделия для клинингового оборудования предназначены для замены деталей, вышедших из строя и подлежащих регулярному обновлению. Адаптеры, пылесборники, пульверизаторы, генераторы пара, щетки, насадки, комплекты и наборы, различные по назначению и стоимости продлят срок службы профессиональных и бытовых агрегатов для уборки.

Комплектующие изделия для клинингового оборудования предназначены для замены деталей, вышедших из строя и подлежащих регулярному обновлению. Адаптеры, пылесборники, пульверизаторы, генераторы пара, щетки, насадки, комплекты и наборы, различные по назначению и стоимости продлят срок службы профессиональных и бытовых агрегатов для уборки.