Пистолет-распылитель Huter 71/5/11

Преимущества

Сменные форсунки позволяют подобрать желаемую геометрию разбрызгивания воды

Максимальное давление 22 МПа

Максимальный объем расхода воды 11,5 л/мин

Пистолет-распылитель HUTER YL с разъемом под форсунку - дополнительное оборудование для аппаратов высокого давления Huter. Используется для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов, а также для чистки мебели и садового оборудования. Рассчитан на работу с водой до +50°C. Сменные форсунки позволяют подобрать желаемый вариант разбрызгивания воды. Совместимые модели минимоек: Huter M135-PW, Huter M165-РW, Huter W105-AR, Huter W105-G, Huter W105-GS, Huter W105-P, Huter W105-QC, Huter W105-QD, Huter W135-AR, Huter W165-AR.