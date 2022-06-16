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Пистолет-распылитель Huter 71/5/11
5.0
1
Найти аналог
Пистолеты для моек высокого давления
    Пистолет-распылитель Huter 71/5/11
    Арт. О00000013321
    5.0
    1
    Пистолет-распылитель Huter 71/5/11
    Пистолет-распылитель Huter 71/5/11
      Пистолет-распылитель Huter 71/5/11
      Пистолет-распылитель Huter 71/5/11

      Пистолет-распылитель Huter 71/5/11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013321
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет-распылитель HUTER YL с разъемом под форсунку - дополнительное оборудование для аппаратов высокого давления Huter. Используется для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов, а также для чистки мебели и садового оборудования. Рассчитан на работу с водой до +50°C. Сменные форсунки позволяют подобрать желаемый вариант разбрызгивания воды. Совместимые модели минимоек: Huter M135-PW, Huter M165-РW, Huter W105-AR, Huter W105-G, Huter W105-GS, Huter W105-P, Huter W105-QC, Huter W105-QD, Huter W135-AR, Huter W165-AR.

        Преимущества

        •  Сменные форсунки  позволяют подобрать желаемую геометрию разбрызгивания воды
        • Максимальное давление 22 МПа
        • Максимальный объем расхода воды 11,5 л/мин