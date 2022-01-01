В этом разделе представлены шланги для моек высокого давления, совместимые с оборудованием с максимальным давлением воды от 160 до 440 бар. В интернет-магазине “Бигам” вы можете приобрести и другие комплектующие к автомойкам: пистолеты, поломоечные и пенные насадки, насадки для сухой уборки и др.

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