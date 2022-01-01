В этом разделе вы можете приобрести водяные фильтры для моек высокого давления. Они применяются для защиты внутр.деталей моек от попадания мелких частиц грязи и песка. Представленные модели наиболее эффективно работают под давлением воды от 6 до 8 бар. В “Бигам” принадлежности для мойки можно купить с доставкой в любой город.

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