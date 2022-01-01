В этом разделе представлены пистолеты для моек высокого давления. Они оснащены распыляющей форсункой для создания равномерной струи и повышения комфорта при работе. В наличии модели с предохранителем, который позволяет блокировать подачу воды и предотвратить случайное включение автомойки.

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