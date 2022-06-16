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Пистолет-распылитель Huter (для серии 105 HUX) 71/5/22
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для моек высокого давления
    Пистолет-распылитель Huter (для серии 105 HUX) 71/5/22
    Арт. О00000013506
    5.0
    2
    Пистолет-распылитель Huter (для серии 105 HUX) 71/5/22

      Пистолет-распылитель Huter (для серии 105 HUX) 71/5/22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013506
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет-распылитель для линейки 105 серии HUX Huter 71/5/22 для аппаратов высокого давления. Обеспечивает эффективную очистку от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Также подходит для чистки мебели и садового оборудования. Рассчитан на работу с водой до +50°C.

        Преимущества

        • Простота
        • Надежность
        • Удобство