Пистолет-распылитель Huter (для серии 105 HUX) 71/5/22

Преимущества

Простота

Надежность

Удобство

Пистолет-распылитель для линейки 105 серии HUX Huter 71/5/22 для аппаратов высокого давления. Обеспечивает эффективную очистку от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Также подходит для чистки мебели и садового оборудования. Рассчитан на работу с водой до +50°C.