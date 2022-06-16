Пистолет-распылитель Huter (для серии 105 HUX) 71/5/22
Арт. О00000013506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пистолет
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Количество предметов, шт
|2
- Пистолет-распылитель для линейки 105 серии HUX Huter 71/5/22 для аппаратов высокого давления. Обеспечивает эффективную очистку от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов. Также подходит для чистки мебели и садового оборудования. Рассчитан на работу с водой до +50°C.
Преимущества
- Простота
- Надежность
- Удобство