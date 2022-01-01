Для моек высокого давления подбираются комплектующие, которые улучшают качество работы автомоек и прочих предприятий. Пеногенераторы для моек используются для быстрого создания моющих смесей для автомобилей. С помощью пенных насадок смесь можно нанести точечно или распылением.

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