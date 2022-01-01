Щетка вращающаяся Karcher WB 120 2.644-060

Вращающаяся щетка KARCHER WB 120 2.644-060, укомплектованная сменной насадкой Universal, оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. Эта щетка для аппаратов высокого давления рекомендуется для тщательной очистки различных гладких поверхностей, например лакированных, стеклянных или полимерных. При необходимости можно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом.