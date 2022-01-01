Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Щетка вращающаяся Karcher WB 120 2.644-060
3 659 ₽
5 360 ₽
Губки и щётки для моек высокого давления
  • Персональная скидка
Щетка вращающаяся Karcher WB 120 2.644-060
Арт. О00000014370
Щетка вращающаяся Karcher WB 120 2.644-060
  • Персональная скидка

Щетка вращающаяся Karcher WB 120 2.644-060

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 701 ₽
3 659 ₽
5 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000014370

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
щетка
Количество предметов, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 701 ₽
3 659 ₽
5 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Вращающаяся щетка KARCHER WB 120 2.644-060, укомплектованная сменной насадкой Universal, оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. Эта щетка для аппаратов высокого давления рекомендуется для тщательной очистки различных гладких поверхностей, например лакированных, стеклянных или полимерных. При необходимости можно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом. 