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Щетка KARCHER 2.640-607 с губкой универсальная
Найти аналог
Губки и щётки для моек высокого давления
    Щетка KARCHER 2.640-607 с губкой универсальная
    Арт. X13150575
    Щетка KARCHER 2.640-607 с губкой универсальная

      Щетка KARCHER 2.640-607 с губкой универсальная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150575

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Тип
      		щетка
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал аксессуаров
      		пластик
      Вращающаяся
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальная щетка с губкой Karcher 2.640-607 может использоваться для очистки практически любых поверхностей с разными степенями загрязнения.

        Преимущества

        • Гидрофильная губка равномерно распределяет чистящее средство и используется для очищения слабо и среднезагрязненных поверхностей
        • При наличии высокого загрязнения используется резиновый скребок
        • Насадки фиксируются на липких креплениях
        • Эргономичная ручка и надежное соединение с пистолетом обеспечивают комфортное использование