Щетка KARCHER 2.640-607 с губкой универсальная
Арт. X13150575
Характеристики
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Производитель
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Тип
|щетка
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Количество предметов, шт
|1
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Материал аксессуаров
|пластик
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Вращающаяся
|Нет
- Универсальная щетка с губкой Karcher 2.640-607 может использоваться для очистки практически любых поверхностей с разными степенями загрязнения.
Преимущества
- Гидрофильная губка равномерно распределяет чистящее средство и используется для очищения слабо и среднезагрязненных поверхностей
- При наличии высокого загрязнения используется резиновый скребок
- Насадки фиксируются на липких креплениях
- Эргономичная ручка и надежное соединение с пистолетом обеспечивают комфортное использование