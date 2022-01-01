Щетка KARCHER 2.640-607 с губкой универсальная

Преимущества

Гидрофильная губка равномерно распределяет чистящее средство и используется для очищения слабо и среднезагрязненных поверхностей

При наличии высокого загрязнения используется резиновый скребок

Насадки фиксируются на липких креплениях

Эргономичная ручка и надежное соединение с пистолетом обеспечивают комфортное использование

Универсальная щетка с губкой Karcher 2.640-607 может использоваться для очистки практически любых поверхностей с разными степенями загрязнения.