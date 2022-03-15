Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236

Щетка вращающаяся WB 100 Karcher 2.643-236 - насадка к мойкам высокого давления Karcher. Предназначена для мытья любых гладких поверхностей: стекло, пластик, лакокрасочное покрытие. Обеспечивает мягкую очистку, без повреждения обрабатываемого материала. Для более бережного обслуживания щетка оснащена кольцом защиты от царапин. Наличие рукоятки с шарниром позволяет перемещать щетку в секторе 180 °, что делает оснастку удобной для обработки в труднодоступных местах.