Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
Арт. X131504155
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|щетка
|
Количество предметов, шт
|1
- Щетка вращающаяся WB 100 Karcher 2.643-236 - насадка к мойкам высокого давления Karcher. Предназначена для мытья любых гладких поверхностей: стекло, пластик, лакокрасочное покрытие. Обеспечивает мягкую очистку, без повреждения обрабатываемого материала. Для более бережного обслуживания щетка оснащена кольцом защиты от царапин. Наличие рукоятки с шарниром позволяет перемещать щетку в секторе 180 °, что делает оснастку удобной для обработки в труднодоступных местах.