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Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
4.0
1
4 840 ₽
Губки и щётки для моек высокого давления
    Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
    Арт. X131504155
    4.0
    1
    Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
    Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
    Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
      Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
      Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236
      Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236

      Вращающаяся щетка Karcher WB 100 2.643-236

      4 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131504155
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		щетка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      4 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка вращающаяся WB 100 Karcher 2.643-236 - насадка к мойкам высокого давления Karcher. Предназначена для мытья любых гладких поверхностей: стекло, пластик, лакокрасочное покрытие. Обеспечивает мягкую очистку, без повреждения обрабатываемого материала. Для более бережного обслуживания щетка оснащена кольцом защиты от царапин. Наличие рукоятки с шарниром позволяет перемещать щетку в секторе 180 °, что делает оснастку удобной для обработки в труднодоступных местах.