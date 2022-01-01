Преимущества

Используется совместно с мойками высокого давления DAEWOO

Образует стойкую густую пену

Плавная регулировка подачи моющего средства

Подключается в качестве насадки на пистолет, входящий в комплект мойки высокого давления

Пеногенератор Daewoo DAW 10 подключается к мойкам высокого давления Daewoo как насадка на пистолет. Пеногенератор образует густую пену и плавно подает ее через сопло. Емкость бака для моющих средств 0,5 л.