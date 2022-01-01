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Пеногенератор Daewoo DAW 10
1 290 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Пеногенератор Daewoo DAW 10
    Арт. О00000038351
    Пеногенератор Daewoo DAW 10

      Пеногенератор Daewoo DAW 10

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038351

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип
      		насадка пенная
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пеногенератор Daewoo DAW 10 подключается к мойкам высокого давления Daewoo как насадка на пистолет. Пеногенератор образует густую пену и плавно подает ее через сопло. Емкость бака для моющих средств 0,5 л.

        Преимущества

        • Используется совместно с мойками высокого давления DAEWOO
        • Образует стойкую густую пену
        • Плавная регулировка подачи моющего средства
        • Подключается в качестве насадки на пистолет, входящий в комплект мойки высокого давления