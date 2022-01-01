Пеногенератор Daewoo DAW 10
Арт. О00000038351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип
|насадка пенная
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Количество предметов, шт
|1
- Пеногенератор Daewoo DAW 10 подключается к мойкам высокого давления Daewoo как насадка на пистолет. Пеногенератор образует густую пену и плавно подает ее через сопло. Емкость бака для моющих средств 0,5 л.
Преимущества
- Используется совместно с мойками высокого давления DAEWOO
- Образует стойкую густую пену
- Плавная регулировка подачи моющего средства
- Подключается в качестве насадки на пистолет, входящий в комплект мойки высокого давления