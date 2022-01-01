Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
2 230 ₽
Шланги высокого давления для подачи воды
    Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
    Арт. О00000029566
    Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
    Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
    Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
    Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
      Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
      Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
      Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
      Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV

      Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV

      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029566

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг высокого давления
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг высокого давления Huter для линеек 105, 135, 165, 195 серии ALV (кроме AR и ARV) используется в бытовых мойках высокого давления Huter. Предназначен для подачи воды от мойки к пистолету. 

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации
        • На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов