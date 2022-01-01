Шланг высокого давления Huter для линеек 105,135,165,195 серии ALV
Арт. О00000029566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шланг высокого давления
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Количество предметов, шт
|1
- Шланг высокого давления Huter для линеек 105, 135, 165, 195 серии ALV (кроме AR и ARV) используется в бытовых мойках высокого давления Huter. Предназначен для подачи воды от мойки к пистолету.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественного материала в текстильной оплетке, что гарантирует длительный срок эксплуатации
- На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов