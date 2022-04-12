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Оборудование для подключения минимоек Karcher 2.645-156
5.0
2
2 699 ₽
3 285 ₽
Запчасти для моек высокого давления
  • Персональная скидка
Оборудование для подключения минимоек Karcher 2.645-156
Арт. X131504171
5.0
2
Оборудование для подключения минимоек Karcher 2.645-156
  • Персональная скидка

Оборудование для подключения минимоек Karcher 2.645-156

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -586 ₽
2 699 ₽
3 285 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X131504171
5.0
2

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Италия
Родина бренда
Германия
Тип
комплект шлангов
Количество предметов, шт
4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -586 ₽
2 699 ₽
3 285 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • В комплекте Karcher 2.645-156 предусмотрены все необходимые элементы для подключения к минимойкам. Используется также для полива растений на садовом участке и в огороде.
    Шланг PrimoFlex предназначен для подведения воды к месту использования мойки или полива. Он армирован специальным материалом, выдерживающим давление до 24 бар, устойчив к УФ-излучению и температурам до +650 С. Прочен, безопасен, внутри содержит светонепроницаемый слой.
    Штуцер предназначен для присоединения шланга к крану. Изготовлен из высококачественного материала. Для удобства использования имеет переходник, если диаметр резьбы будет не соответствовать резьбе крана.
    Коннектор предназначен для крепления шлангов диаметрами 1/2'', 5/8'', 3/4'' к другим элементам системы полива. Крепежная часть, изготовленная из анодированного алюминия, прочна и надежна. Один из коннекторов имеет функцию аквастоп, что гарантирует надежную защиту от вытекания воды. При разъединении коннектора с распылителем или другим приспособлением автоматически прекращается подача воды.
    Набор имеет длительный срок эксплуатации.
    В комплект входит:
    • Штуцер G3/4 c переходником G1/2;
    • Универсальный коннектор;
    • Универсальный коннектор "Aqua Stop";
    • Шланг PrimoFlex 3/4" - 10 м.