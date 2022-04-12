- Персональная скидка
Оборудование для подключения минимоек Karcher 2.645-156
Арт. X131504171
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|комплект шлангов
|
Количество предметов, шт
|4
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- В комплекте Karcher 2.645-156 предусмотрены все необходимые элементы для подключения к минимойкам. Используется также для полива растений на садовом участке и в огороде.
Шланг PrimoFlex предназначен для подведения воды к месту использования мойки или полива. Он армирован специальным материалом, выдерживающим давление до 24 бар, устойчив к УФ-излучению и температурам до +650 С. Прочен, безопасен, внутри содержит светонепроницаемый слой.
Штуцер предназначен для присоединения шланга к крану. Изготовлен из высококачественного материала. Для удобства использования имеет переходник, если диаметр резьбы будет не соответствовать резьбе крана.
Коннектор предназначен для крепления шлангов диаметрами 1/2'', 5/8'', 3/4'' к другим элементам системы полива. Крепежная часть, изготовленная из анодированного алюминия, прочна и надежна. Один из коннекторов имеет функцию аквастоп, что гарантирует надежную защиту от вытекания воды. При разъединении коннектора с распылителем или другим приспособлением автоматически прекращается подача воды.
Набор имеет длительный срок эксплуатации.
В комплект входит:
- Штуцер G3/4 c переходником G1/2;
- Универсальный коннектор;
- Универсальный коннектор "Aqua Stop";
- Шланг PrimoFlex 3/4" - 10 м.