Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8

Преимущества

Удобство

Надежность

Пистолет-распылитель Huter AL для всех моек высокого давления Huter. Используется для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов, а также для чистки мебели и садового оборудования.Легко и просто присоединяется к шлангу. Есть нескользящая рукоятка для комфортной работы. Рассчитан на работу с водой до +50°C. В комплекте 2 распыляющие трубки.