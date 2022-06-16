Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для моек высокого давления
    Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8
    Арт. О00000013220
    5.0
    2
    Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8
    Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8
      Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8
      Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8

      Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет-распылитель Huter AL для всех моек высокого давления Huter. Используется для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов, а также для чистки мебели и садового оборудования.
        Легко и просто присоединяется к шлангу. Есть нескользящая рукоятка для комфортной работы. Рассчитан на работу с водой до +50°C. В комплекте 2 распыляющие трубки.

        Преимущества

        • Удобство
        • Надежность