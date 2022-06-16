Пистолет-распылитель Huter AL 71/5/8
Арт. О00000013220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пистолет
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Количество предметов, шт
|3
- Пистолет-распылитель Huter AL для всех моек высокого давления Huter. Используется для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов, а также для чистки мебели и садового оборудования.
Легко и просто присоединяется к шлангу. Есть нескользящая рукоятка для комфортной работы. Рассчитан на работу с водой до +50°C. В комплекте 2 распыляющие трубки.
Преимущества
- Удобство
- Надежность