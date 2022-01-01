Фильтр

Полироли для автомобиля пригодятся как специалисту на мойке, так и автовладельцу. полировальная жидкость помогает в уходе за кузовом и панелью авто, избавляя от мелких царапин за несколько минут. Полировальные очистители применимы для экстерьера машины, в том числе для фар и колес. В наличии составы с воском и без.