Полироль с карнаубским воском Eltrans, ПЭТ-флакон, 350 мл
Арт. О00000031677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|полироль
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Объем, л
|0.35
- Полироль с карнаубским воском Eltrans, ПЭТ-флакон, 350 мл - придает кузову автомобиля ослепительный бриллиантовый блеск, обеспечивает высочайшую прочность и долговечность защитной пленки.
Преимущества
- Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках
- Легко наносится и располировывается
- Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, в т. ч. «металлик», «перламутр», «хамелеон», «ксиралик» и «кэнди»
- Одного флакона полироли достаточно для обработки трёх автомобилей средних размеров