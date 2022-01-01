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Полироль с карнаубским воском Eltrans, ПЭТ-флакон, 350 мл
330 ₽
Полироли для автомобиля
    Полироль с карнаубским воском Eltrans, ПЭТ-флакон, 350 мл
    Арт. О00000031677
    Полироль с карнаубским воском Eltrans, ПЭТ-флакон, 350 мл

      Полироль с карнаубским воском Eltrans, ПЭТ-флакон, 350 мл

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031677

      Характеристики

      Производитель
      		Eltrans
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		полироль
      Объем, л
      		0.35
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полироль с карнаубским воском Eltrans, ПЭТ-флакон, 350 мл - придает кузову автомобиля ослепительный бриллиантовый блеск, обеспечивает высочайшую прочность и долговечность защитной пленки.

        Преимущества

        • Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках
        • Легко наносится и располировывается
        • Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, в т. ч. «металлик», «перламутр», «хамелеон», «ксиралик» и «кэнди»
        • Одного флакона полироли достаточно для обработки трёх автомобилей средних размеров