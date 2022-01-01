Омыватели стекол автомобильные - автохимия, предназначенная для мытья стекол в любой сезон. Представляют собой раствор или концентрат, который эффективно проявляет себя летом и не замерзает зимой. В наличии жидкости для автомобиля объемом от 120 мл, антимошки и незамерзайки с разным температурным порогом.

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