Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly, -15С
Арт. X132041102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|стеклоомыватель зимний
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Объем, л
|4
- Зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -15С 00649 используется для заливки в бачок для омывания лобового стекла и фар. Состав эффективно удаляет дорожные загрязнения, наледь, снег, антигололедные реагенты, соли и пр. Жидкость идеально справляется с очисткой при низких температурах окружающей среды до -15°С. Омыватель изготовлен по специальной немецкой формуле с применением эксклюзивных компонентов - не разрушает ЛКП, а также предотвращает помутнение и растрескивание фар.
Преимущества
- Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
- Обладает приятным запахом дыни
- Жидкость желтого цвета на базе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок
- Отлично очищает ветровые стекла и стекла фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи
- Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
- Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей
- Обеспечивает сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания
- Предотвращает помутнение фар
- Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля
- При температуре ниже заявленной зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -15С 00649 густеет, но полностью не замерзает
- Не содержит вредных для здоровья человека составляющих: этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ)