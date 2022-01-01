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Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly, -15С
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Незамерзающие жидкости
    Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly, -15С
    Арт. X132041102
    Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly, -15С

      Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly, -15С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132041102

      Характеристики

      Производитель
      		Liqui Moly
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -15С 00649 используется для заливки в бачок для омывания лобового стекла и фар. Состав эффективно удаляет дорожные загрязнения, наледь, снег, антигололедные реагенты, соли и пр. Жидкость идеально справляется с очисткой при низких температурах окружающей среды до -15°С. Омыватель изготовлен по специальной немецкой формуле с применением эксклюзивных компонентов - не разрушает ЛКП, а также предотвращает помутнение и растрескивание фар.

        Преимущества

        • Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
        • Обладает приятным запахом дыни
        • Жидкость желтого цвета на базе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок
        • Отлично очищает ветровые стекла и стекла фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи
        • Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
        • Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей
        • Обеспечивает сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания
        • Предотвращает помутнение фар
        • Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля
        • При температуре ниже заявленной зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -15С 00649 густеет, но полностью не замерзает
        • Не содержит вредных для здоровья человека составляющих: этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ)