Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly, -15С

Преимущества

Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания

Обладает приятным запахом дыни

Жидкость желтого цвета на базе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок

Отлично очищает ветровые стекла и стекла фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи

Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания

Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей

Обеспечивает сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания

Предотвращает помутнение фар

Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля

При температуре ниже заявленной зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -15С 00649 густеет, но полностью не замерзает

Не содержит вредных для здоровья человека составляющих: этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ)

Зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -15С 00649 используется для заливки в бачок для омывания лобового стекла и фар. Состав эффективно удаляет дорожные загрязнения, наледь, снег, антигололедные реагенты, соли и пр. Жидкость идеально справляется с очисткой при низких температурах окружающей среды до -15°С. Омыватель изготовлен по специальной немецкой формуле с применением эксклюзивных компонентов - не разрушает ЛКП, а также предотвращает помутнение и растрескивание фар.