Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly 00369 (-25С)
Арт. X132041104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|стеклоомыватель зимний
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Объем, л
|4
- Зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -25С 00369 обладает высокими очищающими способности даже при низких температурах (до -25 градусов). Предназначена для омывания лобового стекла и фар. Жидкость эффективно справляется с удалением грязи, снега, наледи, реагентов и пр. Состав выполнен по специальной немецкой технологии, безвреден для лакокрасочного покрытия. Омыватель обладает дополнительной защитой, предотвращает растрескивание и помутнение стекол фар.
Преимущества
- Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
- Обладает приятным запахом дыни
- Жидкость желтого цвета на базе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок
- Отлично очищает ветровые стекла и стекла фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи
- Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
- Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей
- Обеспечивает сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания
- Предотвращает помутнение фар
- Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля
- При температуре ниже заявленной жидкость густеет, но полностью не замерзает
- Не содержит вредных для здоровья человека составляющих: этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ)