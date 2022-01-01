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Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly 00369 (-25С)
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Омыватели стекол
    Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly 00369 (-25С)
    Арт. X132041104
    Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly 00369 (-25С)

      Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly 00369 (-25С)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132041104

      Характеристики

      Производитель
      		Liqui Moly
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -25С 00369 обладает высокими очищающими способности даже при низких температурах (до -25 градусов). Предназначена для омывания лобового стекла и фар. Жидкость эффективно справляется с удалением грязи, снега, наледи, реагентов и пр. Состав выполнен по специальной немецкой технологии, безвреден для лакокрасочного покрытия. Омыватель обладает дополнительной защитой, предотвращает растрескивание и помутнение стекол фар.

        Преимущества 

        • Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
        • Обладает приятным запахом дыни
        • Жидкость желтого цвета на базе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок
        • Отлично очищает ветровые стекла и стекла фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи
        • Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания
        • Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей
        • Обеспечивает сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания
        • Предотвращает помутнение фар
        • Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля
        • При температуре ниже заявленной жидкость густеет, но полностью не замерзает
        • Не содержит вредных для здоровья человека составляющих: этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ)