Зимняя жидкость для омывателя стекла Liqui Moly 00369 (-25С)

Преимущества

Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания

Обладает приятным запахом дыни

Жидкость желтого цвета на базе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок

Отлично очищает ветровые стекла и стекла фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи

Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания

Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей

Обеспечивает сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания

Предотвращает помутнение фар

Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля

При температуре ниже заявленной жидкость густеет, но полностью не замерзает

Не содержит вредных для здоровья человека составляющих: этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ)

Зимняя жидкость для омывателя стекла 4л LIQUI MOLY ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -25С 00369 обладает высокими очищающими способности даже при низких температурах (до -25 градусов). Предназначена для омывания лобового стекла и фар. Жидкость эффективно справляется с удалением грязи, снега, наледи, реагентов и пр. Состав выполнен по специальной немецкой технологии, безвреден для лакокрасочного покрытия. Омыватель обладает дополнительной защитой, предотвращает растрескивание и помутнение стекол фар.