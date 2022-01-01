Омыватели стекол 4л
Найдено 10 товаров
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- 171 ₽4Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 4Материал упаковки: пластикМин. рабочая температура, °С: -20Вес, кг: 4
- Нет в наличии
- Нет в наличии4Тип: стеклоомыватель летнийОбъем, л: 4Вес, кг: 4.3
- Нет в наличии4Тип: стеклоомыватель летнийОбъем, л: 4Материал упаковки: пластикВес, кг: 4
- Нет в наличии4Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 4Материал упаковки: пластикМакс. рабочая температура, °С: -15Вес, кг: 3.78
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить омыватели стекол 4л в городе Ярославль по цене от 45 до 357 рублей. В наличии более 10 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.