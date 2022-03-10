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Летняя стеклоомывающая жидкость БиБип Мухамой (4 л)
5.0
2
Найти аналог
Летняя жидкость для омывателя стекол
    Летняя стеклоомывающая жидкость БиБип Мухамой (4 л)
    Арт. X131506120
    5.0
    2
    Летняя стеклоомывающая жидкость БиБип Мухамой (4 л)

      Летняя стеклоомывающая жидкость БиБип Мухамой (4 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Бибип
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Летняя стеклоомывающая жидкость БиБип Мухамой (4 л) - предназначена для очистки стекол в летний период. Эффективно удаляет следы от насекомых, смолы древесных почек, соль, нефтяную пленку и другие дорожные загрязнения. Не оставляет бликов, разводов на стекле. Средство безвредно для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей.