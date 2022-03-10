Летняя стеклоомывающая жидкость БиБип Мухамой (4 л) - предназначена для очистки стекол в летний период. Эффективно удаляет следы от насекомых, смолы древесных почек, соль, нефтяную пленку и другие дорожные загрязнения. Не оставляет бликов, разводов на стекле. Средство безвредно для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей.