Фильтр

В этой категории товаров представлены плунжерные шприцы от ведущих производителей. Шприцы предназначены для заливки масла или смазки в рабочие узлы транспортных средств, профессиональных агрегатов и станков. Работает совместно с пресс-масленкой, насадкой и шлангом. В наличии модели с длиной шланга до 1 метра.

В этой категории товаров представлены плунжерные шприцы от ведущих производителей. Шприцы предназначены для заливки масла или смазки в рабочие узлы транспортных средств, профессиональных агрегатов и станков. Работает совместно с пресс-масленкой, насадкой и шлангом. В наличии модели с длиной шланга до 1 метра.