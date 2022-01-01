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Автотовары

Плунжерные шприцы

19 товаров
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В этой категории товаров представлены плунжерные шприцы от ведущих производителей. Шприцы предназначены для заливки масла или смазки в рабочие узлы транспортных средств, профессиональных агрегатов и станков. Работает совместно с пресс-масленкой, насадкой и шлангом. В наличии модели с длиной шланга до 1 метра.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плунжерные шприцы в городе Ярославль по цене от 610 до 5450 рублей. В наличии более 19 наименований. Плунжерные шприцы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шприц профессиональный плунжерный для масла V1F/B GR 42920
1 960 ₽
Шприц профессиональный плунжерный для масла V1F/B GR 42920
Профессиональный плунжерный шприц для масла V1R/B GR 42900
1 580 ₽
Профессиональный плунжерный шприц для масла V1R/B GR 42900
Насадка смазочная высокоточная для масла Pressol 12643, М10х1
610 ₽
Насадка смазочная высокоточная для масла Pressol 12643, М10х1
Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл
1 960 ₽
Шприц для отсоса масла Pressol 12902, 500 мл
Шприц д/отсоса и нагнетания масла 500 мл, виниловый шланг 300 мл Groz GR 45205-SG/11/BL
1 352 ₽
Шприц д/отсоса и нагнетания масла 500 мл, виниловый шланг 300 мл Groz GR 45205-SG/11/BL
Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
2 490 ₽
Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
1 160 ₽
Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
731 ₽
Шланг сменный для масла Groz GR 43605 GHC-18/B, 450 мм, резьба 1/8BSPT
Шланг сменный для масла Groz GR 43701 GHC/HP-18/B, 450мм, резьба 1/8BSPT
927 ₽
Шланг сменный для масла Groz GR 43701 GHC/HP-18/B, 450мм, резьба 1/8BSPT
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42750 G10R/HD/B
3 390 ₽
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42750 G10R/HD/B
Шланг сменный Groz GR 43700 GHC/HP-12/B, 300 мм, резьба 1/8BSPT
755 ₽
Шланг сменный Groz GR 43700 GHC/HP-12/B, 300 мм, резьба 1/8BSPT
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
2 650 ₽
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119
2 408 ₽
Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
2 429 ₽
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
3 870 ₽
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
2 630 ₽
Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
Плунжерный шприц для масла Groz GR 43300 PGG/1R/B, резьба 1/8BSPT
5 450 ₽
Плунжерный шприц для масла Groz GR 43300 PGG/1R/B, резьба 1/8BSPT
Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT
1 720 ₽
Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT