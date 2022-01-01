Плунжерные шприцы
19 товаров
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- 3 870 ₽1/8BSPT, 345 атмЗаправка смазкой: НетЕмкость смазки, см³: 500Рабочее давление, атм: 345
- Персональная скидка
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- 2 429 ₽2 900 ₽1/8BSPT, 690 атмЗаправка смазкой: ДаЕмкость смазки, см³: 500Рабочее давление, атм: 690
- -471 ₽
- Персональная скидка
- 1 580 ₽1/8BSPT, 413 атмЗаправка смазкой: ДаЕмкость смазки, см³: 500Рабочее давление, атм: 413
- 3 390 ₽1/8BSPT, 690 атмЗаправка смазкой: НетЕмкость смазки, см³: 750Рабочее давление, атм: 690
- 1 960 ₽Заправка смазкой: НетЕмкость смазки, см³: 500
- 1 352 ₽1 580 ₽Заправка смазкой: ДаЕмкость смазки, см³: 500
- -228 ₽
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- 755 ₽800 ₽1/8BSPT, 400 атмЗаправка смазкой: НетРабочее давление, атм: 400
- -45 ₽
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- 2 650 ₽1/8BSPT, 690 атмЗаправка смазкой: ДаЕмкость смазки, см³: 500Рабочее давление, атм: 690
- 610 ₽Заправка смазкой: Нет
- 1 960 ₽1/8BSPT, 413 атмЗаправка смазкой: ДаЕмкость смазки, см³: 500Рабочее давление, атм: 413
- 1 160 ₽1/8BSPT, 400 атмЗаправка смазкой: НетРабочее давление, атм: 400
- 2 408 ₽2 650 ₽21 атмЗаправка смазкой: ДаЕмкость смазки, см³: 500Рабочее давление, атм: 21
- -242 ₽
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- 2 490 ₽3 230 ₽1/8BSPT, 413 атмЗаправка смазкой: НетЕмкость смазки, см³: 650Рабочее давление, атм: 413
- -740 ₽
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- 927 ₽1 245 ₽1/8BSPT, 400 атмЗаправка смазкой: НетРабочее давление, атм: 400
- -318 ₽
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- 731 ₽830 ₽1/8BSPT, 240 атмЗаправка смазкой: НетРабочее давление, атм: 240
- -99 ₽
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- Нет в наличии1/8BSPT, 413 атмЗаправка смазкой: НетЕмкость смазки, см³: 750Рабочее давление, атм: 413
- Нет в наличии1/8BSPT, 330 атмЗаправка смазкой: НетЕмкость смазки, см³: 500Рабочее давление, атм: 330
- Нет в наличии1/8BSPT, 413 атмЗаправка смазкой: ДаЕмкость смазки, см³: 750Рабочее давление, атм: 413
В этой категории товаров представлены плунжерные шприцы от ведущих производителей. Шприцы предназначены для заливки масла или смазки в рабочие узлы транспортных средств, профессиональных агрегатов и станков. Работает совместно с пресс-масленкой, насадкой и шлангом. В наличии модели с длиной шланга до 1 метра.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плунжерные шприцы в городе Ярославль по цене от 610 до 5450 рублей. В наличии более 19 наименований. Плунжерные шприцы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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