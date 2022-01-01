Плунжерные шприцы объемом 500 см³
Найдено 9 товаров
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- 3 315 ₽3 870 ₽Давление смазки шприца 345 атм
- -555 ₽
- Персональная скидка
- 2 694 ₽2 900 ₽Давление смазки шприца 690 атм
- -206 ₽
- Персональная скидка
- 1 352 ₽1 580 ₽Давление смазки шприца 413 атм
- -228 ₽
- Персональная скидка
- Персональная скидка
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- 1 352 ₽1 580 ₽
- -228 ₽
- Персональная скидка
- 2 650 ₽Давление смазки шприца 690 атм
- Персональная скидка
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- 1 679 ₽1 960 ₽Давление смазки шприца 413 атм
- -281 ₽
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- 2 167 ₽2 650 ₽Давление смазки шприца 207 атм
- -483 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииДавление смазки шприца 330 атм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плунжерные шприцы объемом 500 см³ в городе Ярославль по цене от 1352 до 5450 рублей. В наличии более 9 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.