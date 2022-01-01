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Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
2 650 ₽
Плунжерные шприцы
    Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
    Арт. Х1248813
    Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
    Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
    Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
    Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
      Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
      Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
      Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
      Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B

      Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B

      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1248813

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Подача на ход поршня, ход/г
      		1
      Заправка нагнетателем
      		Да
      Все характеристики
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный плунжерный шприц 690атм., 500см3, трубка GROZ GR42700 - G1R/HD/B подходит для частого и интенсивного использования, например, в автомобильных мастерских и станциях технического обслуживания. Инструмент отличается повышенным сроком службы, так как имеет износоустойчивое порошковое покрытие корпуса.

        Преимущества

        • Со стальной трубкой 150 мм
        • Ёмкость картриджа 400 г
        • Объём корпуса – 500 см³
        • Резьба 1/8'' BSPT
        • Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)
        • Производительность – 1 г/ход
        • Продолжительный срок службы
        • Надежность
        • Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг
        • Литая алюминиевая головка с 2-мя клапанами