Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B
Арт. Х1248813
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Подача на ход поршня, ход/г
|1
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Заправка нагнетателем
|Да
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- Профессиональный плунжерный шприц 690атм., 500см3, трубка GROZ GR42700 - G1R/HD/B подходит для частого и интенсивного использования, например, в автомобильных мастерских и станциях технического обслуживания. Инструмент отличается повышенным сроком службы, так как имеет износоустойчивое порошковое покрытие корпуса.
Преимущества
- Со стальной трубкой 150 мм
- Ёмкость картриджа 400 г
- Объём корпуса – 500 см³
- Резьба 1/8'' BSPT
- Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)
- Производительность – 1 г/ход
- Продолжительный срок службы
- Надежность
- Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг
- Литая алюминиевая головка с 2-мя клапанами