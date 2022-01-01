Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz 42700 G1R/HD/B

Преимущества

Со стальной трубкой 150 мм

Ёмкость картриджа 400 г

Объём корпуса – 500 см³

Резьба 1/8'' BSPT

Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)

Производительность – 1 г/ход

Продолжительный срок службы

Надежность

Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг

Литая алюминиевая головка с 2-мя клапанами

Профессиональный плунжерный шприц 690атм., 500см3, трубка GROZ GR42700 - G1R/HD/B подходит для частого и интенсивного использования, например, в автомобильных мастерских и станциях технического обслуживания. Инструмент отличается повышенным сроком службы, так как имеет износоустойчивое порошковое покрытие корпуса.