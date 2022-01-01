Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм

Преимущества

Внутренняя трубка изготовлена из полиамида с полиуретановым диагональным армированием, заключённая в устойчивый к разрыву полиэстер

Шланг усилен высокопрочной защитной пружиной

Шланг GHC/HP-12/SPR/B GROZ GR43760 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах.