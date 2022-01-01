Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
1 160 ₽
Плунжерные шприцы
    Шланг сменный Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
    Арт. Х1248827
    Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
    Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
      Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
      Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм

      Шланг сменный Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм

      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1248827

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Заправка нагнетателем
      		Нет
      Клапан для удаления воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг GHC/HP-12/SPR/B GROZ GR43760 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Внутренняя трубка изготовлена из полиамида с полиуретановым диагональным армированием, заключённая в устойчивый к разрыву полиэстер
        • Шланг усилен высокопрочной защитной пружиной