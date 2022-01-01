Шланг сменный для масла Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм

Шланг сменный Groz GR 43760 GHC/HP-12/SPR/B, 300 мм
Арт. Х1248827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Заправка нагнетателем
|Нет
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Клапан для удаления воздуха
|Нет
- Шланг GHC/HP-12/SPR/B GROZ GR43760 является сменным элементом ручных плунжерных шприцов. Применяется для подачи смазки к узлам и агрегатам в труднодоступных местах.
Преимущества
- Внутренняя трубка изготовлена из полиамида с полиуретановым диагональным армированием, заключённая в устойчивый к разрыву полиэстер
- Шланг усилен высокопрочной защитной пружиной