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Плунжерные шприцы

Плунжерные шприцы со шлангом

Найдено 8 товаров
  • Длина шланга, м: от 0.12
  • Тип: пистолетный
  • Тип: рычажный
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить плунжерные шприцы со шлангом в городе Ярославль по цене от 1130 до 3315 рублей. В наличии более 8 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.