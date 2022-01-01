Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
Арт. О00000007305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|305x52x139
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Заправка нагнетателем
|Нет
- Нагнетатель смазки 100 мл SATA представляет собой смазочный шприц, который используется в автосервисах для технического обслуживания автомобильного транспорта. Приспособление удобно для подачи смазки в труднодоступные места узлов и агрегатов при помощи гибкого шланга или металлического носика.
Преимущества
- Простой и удобный механизм, при помощи которого можно смазывать различные механизмы, включая труднодоступные
- Металлический корпус обеспечивает длительный срок службы и хорошую износоустойчивость