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Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
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Плунжерные шприцы
    Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
    Арт. О00000007305
    Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
    Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
    Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
    Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
      Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
      Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
      Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл
      Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл

      Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007305

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		305x52x139
      Заправка нагнетателем
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нагнетатель смазки 100 мл SATA представляет собой смазочный шприц, который используется в автосервисах для технического обслуживания автомобильного транспорта. Приспособление удобно для подачи смазки в труднодоступные места узлов и агрегатов при помощи гибкого шланга или металлического носика.

        Преимущества

        • Простой и удобный механизм, при помощи которого можно смазывать различные механизмы, включая труднодоступные
        • Металлический корпус обеспечивает длительный срок службы и хорошую износоустойчивость