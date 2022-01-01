Шприц для смазки рычажный Denzel SATA 97201, 100 мл

Преимущества

Простой и удобный механизм, при помощи которого можно смазывать различные механизмы, включая труднодоступные

Металлический корпус обеспечивает длительный срок службы и хорошую износоустойчивость

Нагнетатель смазки 100 мл SATA представляет собой смазочный шприц, который используется в автосервисах для технического обслуживания автомобильного транспорта. Приспособление удобно для подачи смазки в труднодоступные места узлов и агрегатов при помощи гибкого шланга или металлического носика.