Специнструменты – устройства с узкой направленностью для ремонта автотранспортных средств. Их применяют в автосервисах, на автобазах, в гаражах. Специальные приспособления разработаны для сложных и простых ремонтов, диагностики. Необходимы для технического обслуживания и улучшения рабочих характеристик различных узлов.

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