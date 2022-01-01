Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR

Преимущества

Конструкция головки сделана из высокопрочной стали

Широкая сфера применения

Прочный корпус

Простота эксплуатации рычажного шприца "Стандарт" со шлангом (650 см3, 413 атм, 1/8") Groz G24F/B GR42588

Рычажный шприц Стандарт со шлангом (650 см3, 413 атм, 1/8") Groz G24F/B GR42588 - устройство, которое используется при техническом обслуживании узлов и агрегатов автомобилей. Модель подходит для интенсивного повседневного использования. Агрегат удобен в работе благодаря эргономичной рукояти с резиновым покрытием. Приспособление оснащается клапаном для быстрого стравливания воздуха.