Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
Арт. Х12488114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Подача на ход поршня, ход/г
|1
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Заправка нагнетателем
|Да
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- Рычажный шприц Стандарт со шлангом (650 см3, 413 атм, 1/8") Groz G24F/B GR42588 - устройство, которое используется при техническом обслуживании узлов и агрегатов автомобилей. Модель подходит для интенсивного повседневного использования. Агрегат удобен в работе благодаря эргономичной рукояти с резиновым покрытием. Приспособление оснащается клапаном для быстрого стравливания воздуха.
Преимущества
- Конструкция головки сделана из высокопрочной стали
- Широкая сфера применения
- Прочный корпус
- Простота эксплуатации рычажного шприца "Стандарт" со шлангом (650 см3, 413 атм, 1/8") Groz G24F/B GR42588