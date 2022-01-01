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Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
2 490 ₽
3 230 ₽
Плунжерные шприцы
    Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
    Арт. Х12488114
    Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
    Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
      Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR
      Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR

      Рычажный шприц со шлангом Groz Стандарт 42588 G24F/B GR

      • -740 ₽
      2 490 ₽
      3 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. Х12488114

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Подача на ход поршня, ход/г
      		1
      Заправка нагнетателем
      		Да
      Все характеристики
      • -740 ₽
      2 490 ₽
      3 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажный шприц Стандарт со шлангом (650 см3, 413 атм, 1/8") Groz G24F/B GR42588 - устройство, которое используется при техническом обслуживании узлов и агрегатов автомобилей. Модель подходит для интенсивного повседневного использования. Агрегат удобен в работе благодаря эргономичной рукояти с резиновым покрытием. Приспособление оснащается клапаном для быстрого стравливания воздуха.

        Преимущества

        • Конструкция головки сделана из высокопрочной стали
        • Широкая сфера применения
        • Прочный корпус
        • Простота эксплуатации рычажного шприца "Стандарт" со шлангом (650 см3, 413 атм, 1/8") Groz G24F/B GR42588